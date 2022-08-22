Понедельник, 22 августа, 2022

Сотрудников Facebook увольняют при помощи искусственного интеллекта

НовостиТехнологии

Решение об увольнении принимает алгоритм на условиях рандома.

Фирма-подрядчик Facebook, которая курирует команды модераторов социальной сети уволила 60 сотрудников. Причина — финансовые проблемы.

Об увольнении компания сообщила во время видеоконференции, объявив, кандидаты на «вылет» были отобраны рандомно, при помощи специального алгоритма.

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Сотрудники смогут заново устроиться на новые должности в компании, есил успешно пройдут собеседование.

В последнее время Meta терпит убытки, в частности, из-за растрат на создание метавселенной. Именно с этим скорее всего связаны неожиданные сокращения и урезания привилегий работникам — вроде прачечных в офисе.

Ранее мы сообщали, что Facebook и Instagram отслеживают пользователей через встроенные браузеры приложений.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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