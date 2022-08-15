Facebook и Instagram отслеживают пользователей через встроенные браузеры приложений

Facebook и Instagram используют собственные встроенные браузеры для открытия ссылок из соцсетей, сообщает Engadget.

Исследователь кибербезопасности Феликс Краузе обнаружил, что встроенные браузеры приложений вставляют свои коды в каждый посещаемый сайт, позволяя Meta отслеживать активность пользователей на них.

«Приложение Instagram вводит свой код отслеживания на каждый отображаемый веб-сайт, в том числе при нажатии на рекламу, позволяя им отслеживать все взаимодействия с пользователем, такие как нажатие каждой кнопки и ссылки, выделение текста, скриншоты, а также пароли, адреса и номера кредитных карт», — написал Краузе в своем блоге.

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Краузе отмечает, что Facebook необязательно использует JavaScript для сбора конфиденциальных данных. Но если бы приложения открывали браузер пользователя (Safari или Firefox), у них не было бы возможности добавлять свой код на любом безопасном сайте.

Представитель Meta отметил в интервью, что код отслеживания позволяет компании агрегировать данные пользователей для использования их с целью рекламы или исследований.

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