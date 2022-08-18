Четверг, 18 августа, 2022

Телеканал депутата-изменника Ковалёва передали в управление АРМА

НовостиПроисшествия

Имущество нардепа Алексея Ковалёва установлено и передано Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Сотрудничество с оккупантами

В апреле 2022 года ГБР открыло уголовное производство в отношении народного депутата Украины Алексея Ковалёва, который после полномасштабного вторжения РФ находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.

В начале июля Ковалев вступил в должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора – «правительстве Херсонской области».

Государственная измена

6 июля 2022 года Генеральный прокурор сообщила Ковалеву о подозрении в госизмене в условиях военного положения, а также пособничестве государству-агрессору. Депутат заочно арестован и объявлен в розыск.

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Ковалёву грозит тюремное наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы, а также конфискация имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Арест имущества

В июле суд арестовал имущество депутата-изменника. В частности, были арестованы части фигуранта в уставных капиталах 3-х юридических лиц, а также его банковские счета. В том числе арестовано имущество ООО «ТРК «Интеррадио» – украинский информационно-развлекательный телеканал «4 канал».

Общая стоимость имущества составляет более 18,5 млн гривен.

Ранее мы сообщали, что экс-ведущему телеканала «Интер» сообщили о подозрении в госизмене.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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