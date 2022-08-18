Четверг, 18 августа, 2022

На горе Килиманджаро подключили высокоскоростной интернет

НовостиТелеком

В Танзании подключили высокоскоростной интернет на склонах горы Килиманджаро — теперь туристы смогут оперативно сообщить о своем восхождении на вершину в соцсетях. 

Как сообщает The Guardian, государственная телекоммуникационная корпорация Танзании 16 августа установила широкополосную сеть на высоте 3720 м. Во время открытия министр информации страны Напе Ннауйе назвал событие историческим и сообщил, что к концу года на вершине горы высотой 5895 м также будет подключен интернет.

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Гора Килиманджаро является важным источником доходов от туризма в Танзании и соседней Кении. Здесь около 35 000 человек ежегодно пытаются достичь вершины. Гора является частью национального парка, а также объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее мы сообщали, что в Украине парламент упростил процесс восстановления связи для телеком-компаний на время войны.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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