Усик – Джошуа 2: где смотреть трансляцию боя

Промоутерская компания K2 Promotions и медиасервис MEGOGO, официальный транслятор в Украине реванша Усика против Джошуа, сообщили детали боя. Mediasat делится подробностями с читателями.

Когда начало боя?

Вечер бокса состоится 20 августа.

Работа студия перед поединком начнется в 22:00. Зрителей будут ждать андеркарды, где на ринг выйдет украинский боксер промоутерской компании Usyk-17 Promotions Даниэль Лапин. Его соперником в рейтинговом поединке будет словак Йозеф Юрко. Главный поединок между Усиком и Джошуа начнется в 00:56.

Где смотреть поединок?

Бой можно посмотреть абсолютно бесплатно в разделе «Спорт» в приложении MEGOGO на всех устройствах, а также в сети интернет по специальной ссылке.

Кроме того транслятор передаст сигнал на региональные каналы Суспільного Мовлення, на телеканал 2+2, а также на сайт и в приложение Parimatch. Только указанные каналы и платформы имеют право легально показывать бой.

Комментировать противостояние чемпионов будет Владимир Кобельков.

О сборе средств

Во время трансляции будет проходить сбор средств на нужды Вооруженных Сил Украины. Благотворительный фонд Александра Усика ставит цель собрать 1 млн долларов, за эти средства будут приобретены 100 автомобилей на фронт. Внести свой вклад можно, отсканировав QR-код на экране во время трансляции.

Поддержать Александра и сбор средств в студии вызвались легендарные спортсмены и звезды, которые станут специальными гостями студии. На этом благотворительная составляющая не заканчивается, и, как анонсировалось ранее, средства от рекламы и спонсорства поединка также будут переданы на помощь ВСУ.

Сбор будет проводить благотворительный фонд украинского чемпиона Usyk Foundation, который в течение пяти месяцев войны помогает пострадавшим от российской агрессии украинцам. Если сумма донатов превысит 1 млн долларов, остальные средства будут потрачены на продуктовые наборы, которые передадут внутренне перемещенным лицам и нуждающимся в помощи.

Что на кону боя?

Боксеры Александр Усик и Энтони Джошуа сразятся за чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).

Все они сейчас принадлежат победившему в прошлом поединке Александру Усику.

Кроме того на кону будет стоять вакантный титул Чемпиона по версии журнала The Ring.