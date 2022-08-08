Понедельник, 8 августа, 2022

Региональные каналы «Суспільного» покажут бой Александра Усика и Энтони Джошуа

НовостиТелевидение

В субботу, 20 августа, состоится боксерский поединок за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Поединок между Усиком и Джошуа станет реваншем после их последней встречи осенью 2021 года. Тогда Александр победил Энтони по единогласному решению судей и отобрал у него чемпионские титулы. В общей сложности на проф-ринге Усик провел 19 боев, одержав все победы (13 из них нокаутом). Джошуа провел 26 поединков — 24 победы (22 из них нокаутом) и потерпел два поражения.

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Событие состоится в городе Джидди, Саудовская Аравия. Прямую трансляцию боя покажут региональные телеканалы «Суспільного», а радиотрансляцию можно будет послушать на Радио Промінь. Также трансляция боя состоится на платформе MEGOGO и официальном ютуб-канале Александра Усика.

Во время трансляции боя благотворительный фонд Александра Усика будет собирать средства для поддержки ВСУ и украинского народа в войне против России.

Ранее мы сообщали, что провайдеры из Одессы отключили телеканалы «1+1 медиа».

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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