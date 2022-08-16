Среда, 17 августа, 2022

Telegram оштрафовали на 4 миллиона рублей за отказ удалить данные о российских оккупантах

НовостиИнтернетПроисшествия

Мировой суд Таганского района Москвы назначил административный штраф в размере 4 миллионов рублей компании Telegram Messenger Inc.

Согласно материалам дела, запрещённым контентом назвали информацию о российских военных, участвующих в боевых действиях в Украине, действиях Вооружённых сил РФ и потерях армии в ходе войны.

В частности, одна из претензий была предъявлена к чат-боту, который собирал личные данные российских оккупантов.

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Крупнейшие интернет-сервисы – Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok – неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление «запрещенного контента». Общая сумма штрафов сейчас превышает 200 млн рублей.

Кроме того, оборотным штрафам в РФ неоднократно подвергались корпорации Meta и Google  – почти 2 млрд руб. и более 28,9 млрд руб. соответственно.

Ранее мы сообщали, что Telegram разрешил дарить Premium-подписку.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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