Художник-постановщик одного из местных телеканалов Харькова изготовлял открытки для поднятия «боевого духа» оккупантов.

На открытках была изображена враждебная символика и российский триколор. Свои «творения» художник передавал российским министерствам через дочь, проживающую в РФ. Далее их распространяли среди личного состава ВС РФ и незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР».

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При обыске у мужчины дома была обнаружена советская и антиукраинская литература, а также книга бывшего беглого президента.

Харьковчанину объявлено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).

Ранее мы сообщали, что экс-ведущему телеканала «Интер» сообщили о подозрении в госизмене.