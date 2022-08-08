Провайдеры из Одессы отключили телеканалы «1+1 медиа»

Провайдеры из Одессы «Сана+» и «Черное море» прекратили трансляцию части каналов группы «1+1» из-за большого роялти. В свою очередь медиагруппа заявила, что предложила провайдерам лояльные условия.

Как сообщил технический директор и владелец одесского провайдера «Сана+» Владимир Крупский в комментарии изданию «Детектор медиа», с 26 июля его компания не транслирует 2+2, ТЕТ и ПлюсПлюс.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

По его словам, кроме «Сана+» каналы группы «1+1» также отключил провайдер «Черное море» (юридические лица «ТРК Реноме», «Центр ТВ», «Идеал»).

«К примеру, «Интер» с нас денег не берет, «Украина» делала скидку и мы платим 5% от цены в договоре, StarLightMedia дали нам скидку 25% от цены в договоре. «1+1» хотел три месяца выплату по полной цене, далее на два месяца скидку 25%, а дальше снова полная цена. Поэтому мы разорвали соглашение из-за форс-мажора, каким является война», — рассказал Владимир Крупский.

В пресс-службе «1+1 медиа» рассказали, что с 24 февраля предоставляют провайдерам «бескомпромиссные скидки на свое дистрибуционное портфолио».

«Да, в первые месяцы войны операторы транслировали телеканалы со 100% скидкой. С постепенным восстановлением деловой активности мы постепенно начали восстанавливать частичную оплату за права (роялти), однако она остается в разы меньше, чем до войны, и соответствует рыночным реалиям. Кроме того, мы создали особые условия для операторов, которые находятся в зоне боевых действий или в приграничных с ними территориях», – сообщили в пресс-службе «1+1 медиа».

Также по словам медиагруппы, их каналы отключил только провайдер «Сана+», который фактически владеет 2 ТМ («Черное море» и ОМС).

«В апреле и мае с провайдером был диалог и даже было согласовано дальнейшее сотрудничество на льготных условиях, но в последний момент провайдер отказался подписывать допсоглашение и не принял предложенные условия в отличие от остальных провайдеров, оказывающих услуги в г. Одесса. В июне были попытки найти общий язык с провайдером, чтобы все же согласовать предложенные коммерческие условия, но в ответ получили письмо о прекращении соглашения. Со своей стороны, мы приняли такую ​​позицию провайдера и с целью обеспечения информационной безопасности направили ответное разрешительное письмо на свободную ретрансляцию каналов «1+1» и «УНИАН ТВ» до конца года», – заявила медиагруппа.

Сейчас каналы «1+1 медиа» транслируют следующие провайдеры: платформа онлайн телевидения Киевстар ТВ и другие ОТТ-провайдеры, Триолан, BRIZ, Infomir, Soho, Tenet, APC, ЛИС, НОРМА-ТВ.

Ранее мы сообщали, что экс-ведущему телеканала «Интер» сообщили о подозрении в госизмене.