Региональный телеканал TV5 (ЗНТРК ТВ-5), владельцем которого на 100% был ПАО «Запорожсталь» («Метинвест»), прекратил свою работу.

Канал прекратил производство собственного продукта и транслирует общенациональный марафон. Соцсети и YouTube канал TV5 тоже не обновляются с 15 июля.

Информацию о сдаче лицензии подтверждают сотрудники телеканала. Такое срочное и неожиданное решение владельца канала ПАО «Запорожсталь» журналисты связывают непосредственно с заявлением владельца инвестиционной компании SCM Рината Ахметова, который сообщил о выходе из медийного бизнеса 11 июля 2022 года.

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Известно, что TV5 уже подал в Нацсовет по телевидению и радиовещанию заявление на аннулирование лицензии. Это заявление вместе с заявлениями других телеканалов с одним конечным бенефициаром планируется рассмотреть на заседании 21 июля. Так, согласно повестке Нацсовета, кроме лицензии ООО «Запорожская независимая ТРК «ТВ-5» будут рассмотрены заявления на аннулирование лицензии от ООО «ТРК «Украина», ЧАО «Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк), ООО «Новостная группа Украина», ООО «Телерадиокоммуникационная компания «Сигма».

Предварительно стратегия по судьбе коллектива может стать известной в течение следующих двух недель. Официально никто из около 150 сотрудников канала на сегодняшний день не уволен.

Телекомпания TV5 была создана в 1992 году. Совокупная аудитория телеканала составляет более 2,5 миллионов человек. В 2012 году телекомпания приобрела статус регионального вещателя. В состав ЗНТРК ТВ-5 входят телеканал TV5 и ТВ-5 Спорт.