Украинский бизнесмен Ринат Ахметов сообщил, что его инвестиционная компания SCM выходит из медийного бизнеса.

«На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ», – сообщил Ахметов.

Бизнесмен отметил, что решение принято в связи с вступлением в силу закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)». Также Ахметов пожаловался, что закон определяет очень короткий срок для продажи медиаактивов:

«Как самый крупный частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом. Короткий шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиаактивов, и российская военная агрессия против Украины не позволяют компании SCM продать медиабизнес на рыночных условиях».

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Бизнесмен отметил, что с 2000 года инвестировал более $1,5 млрд в свой медиахолдинг. На сегодняшний день «Медиа Группа Украина» объединяет каналы «Украина», «Украина 24», «Футбол 1/2/3» НЛО TV, мультимедийную платформу «Сегодня», «Новостную Группу Украина» и другие.

Ранее мы сообщали, что «Медиа Группа Украина» запустила пакет украинских телеканалов в Польше.