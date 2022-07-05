Таким образом россияне пытаются отрезать жителей оккупированных территорий от информации, сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники в разведке.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В Херсоне и области доступ к YouTube и Viber возможен лишь с использованием VPN.

Сейчас местные жители вынуждены в большинстве использовать для общения мессенджеры Signal или WhatsApp с регулярной «зачисткой» переписок.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне оккупанты запустили собственный телеканал и назначили администратором уборщицу. Также стало известно, что местный телеканал-коллаборант ВТВ+ вещает на российском спутнике.