Телеканал оккупантов под названием «Таврия» создан на базе херсонского филиала «Суспільного».

Об этом в Facebook написал менеджер филиала «Суспільне. Херсон» Михаил Сваричевский.

«Кадровая политика таврии заслуживает отдельного внимания: администратором ТРК таврия назначена лилия макарова. Никакого отношения к трудовому коллективу Филиала она не имеет. лилия работала у нас уборщицей согласно договору о предоставлении услуг», – говорится в сообщении.

Также Сваричевский прикрепил к своему посту видео пропагандистов о работе «канала», предположив, что технический состав, который сейчас «трудится» в филиале, был привезен из Крыма.

В посте также отмечается, что крымским «профильным» специалистам не удавалось отключить вещание «Суспільне. Херсон» на протяжении первых нескольких недель оккупации и в регионе продолжали транслировать общенациональный марафон.

«Если кто-то узнает кого-то на видео, сообщите пожалуйста. Будем обращаться в правоохранительные органы о фиксировании факта государственной измены», – добавил Сваричевский.

Ранее стало известно, что херсонский телеканал «ВТВ+» вещает на российском спутнике.