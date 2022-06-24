В рамках новой акции lifecell под названием «Байрактар» абоненты могут выбрать и заказать любые три безлимитных дня мобильного интернета и голосового трафика при обычном уплаченном пакете услуг.

Абонент может заказать снятие лимитов на услуги в определенные дни, даже если его тарифный план этого не предполагает. При этом он сам выбирает дни, когда у него есть потребность воспользоваться увеличенным объемом интернета и минут на разговоры. Безлимит на мобильный интернет и звонки будет действовать 24 часа с момента заказа.

«Байрактар» можно заказать трижды за один период действия оплаченного пакета услуг. Безлимитные дни можно выбирать как подряд, так и по отдельности. В период действия акции абонент может вызвать неограниченное количество «Байракторов» при перезаказе пакета услуг до истечения срока его действия.

«Работа турецких ударных беспилотников в защите Украины от оккупантов вдохновила нас запустить одноименную акцию для абонентов lifecell. Наш «Байрактар» устраняет все барьеры в общении на 24 часа – столько же времени может непрерывно провести в полете БПЛА Bayraktar. Надеемся, что безлимитные дни интернета и звонков помогут нашим абонентам оставаться на связи в это непростое время», – говорит руководитель департамента маркетинга lifecell Вадим Приходько.

Новые абоненты lifecell, активировавшие стартовые пакеты оператора с 22 июня 2022 года, получают возможность принять участие в акции автоматически и бесплатно. Чтобы активировать «Байрактор», им нужно оплатить пакет услуг и набрать *777# со своего телефона. Подключение к акции активных абонентов производится по тому же USSD-коду и стоит 25 грн единоразово. В акции также могут участвовать бизнес-клиенты lifecell.

Акция продлится с 22 июня по 31 августа 2022 года на всей территории Украины, кроме временно оккупированных и неподконтрольных территорий.

Ранее мы сообщали, что в Украине сейчас работают более 90% базовых станций lifecell.