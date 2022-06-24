Мобильный оператор lifecell продолжает работать над восстановлением связи в зонах боевых действий и расширением покрытия в западной части Украины.

Это интересно: lifecell запускает регистрацию номеров через приложение «Дія»

В настоящее время 91,7% оборудования сети lifecell работает по всей Украине. Основные проблемы, с которыми после начала полномасштабной войны сталкивается оператор – это отсутствие электроснабжения, разрушенная инфраструктура, невозможность оперировать сетью в оккупированных регионах и добраться в зону боевых действий, чтобы починить оборудование.

С начала войны совершено более 30 тысяч выездов ремонтных бригад для восстановления работы базовых станций в разных регионах страны. Приблизительный убыток оператора от разрушенных БС составляет более 1 млрд грн.

После освобождения Киевской области команда мобильной сети lifecell восстановила покрытие на 98% по сравнению с покрытием до полномасштабного вторжения в Украину. Часть населенных пунктов получила связь благодаря использованию современных телекоммуникационных решений: Starlink и Vega Comarcom.

Рекомендуем прочитать: lifecell запустил обновленный платежный сервис Paycell

В Черниговской области работа сети возобновлена ​​на 99% по сравнению с довоенным периодом 2022 года. В деоккупированной Сумской области работает 100% оборудования, в Харьковской области — 80,7%, а в Николаевской — 94%. На временно оккупированных территориях Луганской области связь оператора пока потеряна, в Донецкой — работает 43% базовых станций.

На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей российские войска выключают украинскую мобильную связь. Поэтому покрытие lifecell есть только в Энергодаре, Днепрорудном, Великой Белозерке, Каменке-Днепровской, Великой Знаменке и точечно в близлежащих селах.

В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях, куда переехало много абонентов из разных регионов Украины, за четыре месяца войны lifecell не только расширил емкость на 496 базовых станциях, но и построил 34 новых, чтобы обеспечить растущий спрос абонентов на качественную связь.

Ранее мы сообщали, что lifecell обеспечил связью более 15 миллионов абонентов других операторов.