В работе Cloudflare произошёл масштабный сбой

Утром 21 июня пользователи десятков сервисов столкнулись с масштабными сбоями — проблема возникла на стороне компании Cloudflare, обслуживающей едва ли не весь интернет.

Первые проблемы заметили еще до 10 часов утра. Пострадали многие известные сервисы, среди которых мессенджер Discord, новостной агрегатор Feedly, сервис доставки еды DoorDash, потоковый сервис Crunchyroll, NordVPN, новостные ресурсы Register и Medium, сервисы Groww, Buffer, iSpirt, Upstox, Social Blade, Zerodha. Задело биткоин-биржи FTX, Bitfinex, Coinbase, WhiteBit, DeFi-протокол PancakeSwap.

Самые большие проблемы наблюдались у пользователей службы DNS Cloudflare. Несколько сотрудников Verge обнаружили, что они вообще не смогли получить доступ ни к одному вебсайту при отключении. Временным решением предлагалось изменение конфигурации DNS – переход к использованию стандартных настроек DNS провайдера решал большинство проблем.

Сбой устранили менее чем через два часа: в 11:08 по Киеву компания опубликовала сообщение о решении проблемы.

Cloudflare – американская компания, предоставляющая сетевые услуги доставки контента, защиты от DDoS атак, работы служб безопасности в интернете и сервисы сервера распределенных доменных имен. Службы Cloudflare работают посредником между посетителем веб-сайта и хостинг-провайдером.

Источник: The Vergе