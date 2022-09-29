Американская компания Cloudflare запустила новые услуги – «Zero Trust SIM» и «Zero Trust для Мобильных операторов». Они предназначены обеспечить пользователям смартфонов, а также компаниям и операторам более высокий уровень безопасности, чем тот, который предоставляет обычное использование возможностей управления в Android и iOS.

Zero Trust SIM

Карта Zero Trust SIM будет доступна в виде eSIM. Ее можно развернуть на существующих платформах управления мобильными устройствами, вне зависимости от того, под какой операционной системой они работают – iOS или Android. Услуга должна обеспечить защиту всех пакетов данных, исходящих со смартфона. Первоначально она будет внедрена на территории США. eSIM будет привязана к определенному устройству, что уменьшает вероятность атаки при замене SIM-карты. Ее можно будет использовать по отдельности или с мобильным агентом WARP от Cloudflare.

Главное отличие между новой eSIM от Cloudflare и другими традиционными средствами защиты, такими как VPN, заключается в том, что eSIM работает на сотовом уровне, где сама SIM-карта может выступать в качестве дополнительного фактора. Эта особенность в сочетании с аппаратными ключами может усложнить выдачу пользователя за другое лицо (или, в случае компании, – работника).

Услуга eSIM позволяет компании Cloudflare переписывать запросы DNS, давая защищенному устройству возможность проходить через свой шлюз для фильтрации DNS. Также она поддерживает проверку хоста и IP-адреса до того, как пакет данных достигнет интернета. Подключение к службам и другим устройствам на основе идентичности может выступать в качестве еще одного уровня безопасности.

Цена услуги Zero Trust eSIM еще не определена и к моменту выхода продукта на рынок должно пройти еще несколько месяцев. Тем не менее ожидается, что это будет расширение тарифов, которыми сейчас пользуются абоненты услуги Zero Trust. В компании также планируют в ближайшее время вывести на рынок физические SIM-карты.

Zero Trust для Мобильных операторов

Что касается услуги «Zero Trust для Мобильных операторов», то это – партнерская программа для операторов. Она позволит провайдерам услуг предлагать через платформу Zero Trust подписку на различные мобильные инструменты безопасности. Заинтересованные операторы могут зарегистрироваться с 26 сентября, чтобы получить дополнительную информацию об услуге.

IoT Platform

И, наконец, компания Cloudflare также продемонстрировала платформу для IoT-устройств под названием IoT Platform. Она должна обеспечить упрощение процесса управления несколькими подключенными устройствами, позволяя заказывать, инициализировать и управлять сотовой связью. Также она призвана защитить подключенные устройства. Это ответ компании на появление многочисленных платформ управления Интернетом вещей от конкурентов – таких, как Microsoft Azure, Amazon Web Services и Google Cloud.