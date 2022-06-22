Речь идёт об отправке информации от абонента в сторону базовой станции (uplink-канал).

Эксперимент был проведен в Финляндии на стадионе Nokia Arena. Компания Nokia предоставила базовую станцию AirScale, работающую в диапазоне миллиметровых волн 26 ГГц. Передача данных осуществлялась через коммерческую 5G-сеть финской телекоммуникационной компании Elisa. В качестве клиентского устройства применялся гаджет, оборудованный модемом Snapdragon X65 5G и антенным модулем Qualcomm QTM545 mmWave. В ходе эксперимента применялась технология агрегации несущих.

В результате эксперимента, скорость передачи данных по uplink-каналу удалось довести до 2,1 Гбит/с. Этот показатель в дальнейшем сможет открыть новые возможности по трансляции контента в ультравысоком качестве, внедрению технологий дополненной и виртуальной реальности и др.

Ранее Nokia, Elisa и Qualcomm добились скорости на уровне 8 Гбит/с при передаче информации в 5G-сети от базовой станции к абоненту.

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