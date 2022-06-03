Впервые в мире ученые передали данные по обычному оптоволоконному кабелю с рекордной скоростью — 1 петабит в секунду.

Об этом свидетельствуют результаты исследований, опубликованные на сайте Национального института информационных и коммуникационных технологий (NICT).

Петабит равняется квадриллиону бит (число с 16-ю нолями) — именно такой пропускной способности инженерам из Института сетевых исследований удалось достичь в 15-модовом оптическом волокне со стандартным диаметром оболочки (0,125 мм) с использованием всего четырех жил. Данные удалось передать со скоростью 1,02 петабита в секунду на расстояние 51,7 км.

Предыдущим рекордом была скорость 610 терабит в секунду в аналогичном волокне, вот только тогда исследователи использовали часть S-диапазона (диапазон частот дециметровых и сантиметровых длин волн, используемых для наземной и спутниковой радиосвязи), а теперь охватили все частоты.

Новая технология позволит значительно ускорить работу интернета и довольно скоро, ведь она совместима с уже существующей сетевой инфраструктурой.

Эксперимент провели в декабре 2020 года, а результаты представили в докладе на Международной конференции по лазерной и электрооптике (CLEO) 2022 года. По словам разработчиков, четырехжильные волокна ближе всего к коммерческому внедрению среди всех версий усовершенствованных оптоволоконных сетей. Технология является важным шагом на пути к запуску магистральных систем связи, поддерживающих стандарты информационных услуг, превосходящих 5G.