Apple разрешила пользователям передавать настройки eSIM с одного телефона на другой по Bluetooth.

Как это работает

В бета-версии iOS 16 появилась возможность быстрого переноса данных электронной сим-карты. Фактически новая функция операционной системы позволит передавать настройки eSIM по воздуху, если два iPhone находятся рядом.

Это упростит процесс переноса настроек и информации, в случае если пользователь хочет поменять гаджеты.

Особенности подключения

Чтобы данная функция заработала, необходимо обновить оба девайса до iOS 16 и включить Bluetooth.

Новая возможность будет доступна в США, Великобритании и других странах, где местные власти разрешают использовать eSIM в качестве замены классических сим-карт.

Также для переноса данных карты владельцу iPhone по-прежнему можно просто отсканировать QR-код, выданный оператором связи.

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