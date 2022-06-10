Apple разрешила пользователям передавать настройки eSIM с одного телефона на другой по Bluetooth.
Как это работает
В бета-версии iOS 16 появилась возможность быстрого переноса данных электронной сим-карты. Фактически новая функция операционной системы позволит передавать настройки eSIM по воздуху, если два iPhone находятся рядом.
Это упростит процесс переноса настроек и информации, в случае если пользователь хочет поменять гаджеты.
Особенности подключения
Чтобы данная функция заработала, необходимо обновить оба девайса до iOS 16 и включить Bluetooth.
Новая возможность будет доступна в США, Великобритании и других странах, где местные власти разрешают использовать eSIM в качестве замены классических сим-карт.
Также для переноса данных карты владельцу iPhone по-прежнему можно просто отсканировать QR-код, выданный оператором связи.
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