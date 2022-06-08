Ранее на украинском языке заговорила служба поддержки Apple, а теперь и разговорные функции Live Text и Voice Over.

Функция Live Text позволяет распознавать и переводить текст на изображениях и видео. Voice Over озвучивает информацию на экране, позволяющую использовать телефон людям с нарушениями зрения.

В июне 2021 года на сайте Apple появилась служба поддержки на украинском языке, спустя год приложение Apple Support начало поддерживать украинский язык. Теперь к списку добавились функции Live Text и Voice Over.

Ранее мы сообщали, что Apple и Samsung продолжают сертифицировать технику в России, несмотря на уход из страны.