10 июня 1911 года родился Петр Вескляров — ведущий телешоу «Вечерняя сказка с Дедом Панасом».

Актерский опыт

В юные годы он работал актером Черкасского рабоче-крестьянского театра, позже — начальником клуба и художественным руководителем в городе Гребёнка.

Во время Второй мировой войны побывал в плену, откуда бежал в Крым, где устроился на работу на железную дорогу. Там же организовал драматический кружок и до 1943 года готовил представления. Далее в разные годы работал в Луцке артистом Волынского украинского музыкального театра им. Т. Шевченко, потом на Киевской киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко.

Роль «Деда Панаса»

Впрочем наибольшую известность Петру Весклярову принесла роль Деда Панаса. В этом образе актер более 20 лет читал вечерние сказки вначале на украинском радио, а затем и на телевидении в программе «Спокойной ночи, дети» (укр. «На добраніч, діти»), ранее выходившей под названием «Вечерняя сказка с Дедом Панасом».

Сценарии писал сам, а сказки рассказывал наизусть. Его традиционное обращение «Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики й дівчатка!» запомнилось нескольким поколениям маленьких зрителей.

«Отака х*ня, малята!»

Широкое распространение получила история об инциденте, будто бы произошедшем в годы работы Весклярова в передаче «Спокойной ночи, дети». Согласно этой истории, дед Панас закончил передачу фразой «Отака х*ня, малята!», после чего перестал появляться в эфире (по различным версиям — то ли на долгое время, то ли на несколько дней).

Видеодоказательств, которые подтвердили бы или опровергли эту историю, нет. Впрочем, выражение «пошло в народ» и используется по сей день, сразу вызывая ассоциации со сказочником.

Умер Пётр Вескляров 5 января 1994 года. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве. За 60-летнюю кинотелекарьеру Дед Панас не был отмечен каким-либо званием, и не получил ни одной правительственной награды. Единственная в стране мемориальная доска установлена на месте, где стоял дом Весклярова в городе Тальное.

Источник: Суспільне