Первая украинская телезвезда: 111 лет со дня рождения Деда Панаса

10 июня 1911 года родился Петр Вескляров — ведущий телешоу «Вечерняя сказка с Дедом Панасом».

Актерский опыт

В юные годы он работал актером Черкасского рабоче-крестьянского театра, позже — начальником клуба и художественным руководителем в городе Гребёнка.

Во время Второй мировой войны побывал в плену, откуда бежал в Крым, где устроился на работу на железную дорогу. Там же организовал драматический кружок и до 1943 года готовил представления. Далее в разные годы работал в Луцке артистом Волынского украинского музыкального театра им. Т. Шевченко, потом на Киевской киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко.

Петр ВескляровРоль «Деда Панаса»

Впрочем наибольшую известность Петру Весклярову принесла роль Деда Панаса. В этом образе актер более 20 лет читал вечерние сказки вначале на украинском радио, а затем и на телевидении в программе «Спокойной ночи, дети» (укр. «На добраніч, діти»),  ранее выходившей под названием «Вечерняя сказка с Дедом Панасом».

Сценарии писал сам, а сказки рассказывал наизусть. Его традиционное обращение «Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики й дівчатка!» запомнилось нескольким поколениям маленьких зрителей.

«Отака х*ня, малята!»

Широкое распространение получила история об инциденте, будто бы произошедшем в годы работы Весклярова в передаче «Спокойной ночи, дети». Согласно этой истории, дед Панас закончил передачу фразой «Отака х*ня, малята!», после чего перестал появляться в эфире (по различным версиям — то ли на долгое время, то ли на несколько дней).

Видеодоказательств, которые подтвердили бы или опровергли эту историю, нет. Впрочем, выражение «пошло в народ» и используется по сей день, сразу вызывая ассоциации со сказочником.

Умер Пётр Вескляров 5 января 1994 года. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве. За 60-летнюю кинотелекарьеру Дед Панас не был отмечен каким-либо званием, и не получил ни одной правительственной награды. Единственная в стране мемориальная доска установлена на месте, где стоял дом Весклярова в городе Тальное.

Дед Панас - мемориальная доскаИсточник: Суспільне

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Редакция Mediasat