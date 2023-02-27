Эдвин Армстронг – изобретатель FM-радио

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Эдвин Говард Армстронг (18 декабря 1890 — 1 февраля 1954) – американский изобретатель и один из величайших инженеров 20-го века. Он наиболее известен благодаря разработке технологии FM-радиовещания (радиовещание с частотной модуляцией). Армстронг получил многочисленные патенты на свои изобретения и был включён в Национальный зал славы изобретателей в 1980 году.

Факты кратко:

Чем известен : Армстронг был выдающимся изобретателем, разработавшим технологию, сделавшую возможным запуск FM-радиовещания.

: Армстронг был выдающимся изобретателем, разработавшим технологию, сделавшую возможным запуск FM-радиовещания. Родился : 18 декабря 1890 года в Нью-Йорке.

: 18 декабря 1890 года в Нью-Йорке. Родители : Джон и Эмили Армстронг.

: Джон и Эмили Армстронг. Умер : 1 февраля 1954 года в Нью-Йорке.

: 1 февраля 1954 года в Нью-Йорке. Образование : Колумбийский университет.

: Колумбийский университет. Награды и знаки отличия : Зал славы национальных изобретателей, Почётная медаль Института радиоинженеров, Орден Почётного легиона Франции, Медаль Франклина.

: Зал славы национальных изобретателей, Почётная медаль Института радиоинженеров, Орден Почётного легиона Франции, Медаль Франклина. Жена: Марион Маккинис (1922-1954).

Раннее детство

Армстронг родился в Нью-Йорке 18 декабря 1890 года в семье Джона и Эмили Армстронг. Его отец был сотрудником издательства Оксфордского университета, а мать была тесно связана с Пресвитерианской церковью. Когда Армстронг был ещё совсем юным, он заболел «пляской Святого Вита» – заболеванием мышц, которое заставило его учиться дома в течение двух лет.

Образование

Армстронгу исполнилось всего 11 лет, когда Гульельмо Маркони провёл свою первую трансатлантическую радиопередачу. Увлечённый, юный Армстронг начал изучать радио и собирать самодельное оборудование для беспроводной связи, в том числе – 38-метровую антенну, которую он установил на заднем дворе дома своих родителей. Интерес Армстронга к науке и технике привёл парня в Колумбийский университет, где он учился в Лабораториях Хартли и произвёл сильное впечатление на нескольких своих профессоров. Он окончил техникум в 1913 году со степенью в области электротехники.

Регенеративный контур

В год окончания своего образования Армстронг изобрёл регенеративный или обратный контур. Усиление регенерации работало путём передачи принятого радиосигнала через радиолампу 20 000 раз в секунду, что увеличивало мощность принимаемого радиосигнала, сделав возможной передачу сигнала радиовещательной станции на большие расстояния. В 1914 году Армстронг получил патент на данное изобретение. Однако, его успех был недолгим; в следующем году другой изобретатель, Ли де Форест, подал несколько заявок на патенты, связанные с подобной разработкой. Де Форест считал, что именно он первым разработал регенеративный контур. В спор включились и несколько других изобретателей, ставших участниками продолжавшегося много лет судебного спора. И хотя сначала дело было решено в пользу Армстронга, позже суд своим новым решением определил, что Де Форест был настоящим изобретателем регенеративного контура. Это стало первым опытом Армстронга в споре с правовой системой, впоследствии вызвавшей у него множество потрясений.

FM-радио

Наибольшую известность Армстронгу принесло изобретение частотной модуляции, или FM-радио, в 1933 году. FM улучшил качество звучания радио, позволив устранить влияние статики, вызванной электрическим оборудованием и земной атмосферой. До этого радио с амплитудной модуляцией (AM) было чрезвычайно уязвимым к таким помехам, что побудило Армстронга сосредоточить своё основное внимание на изучении данной проблемы. Он проводил свои эксперименты в подвале философского зала Колумбийского университета. В 1933 году Армстронг получил для своей технологии FM-радиовещания патент США № 1 342 885 на «Метод приема высокочастотных колебаний радио».

И вновь Армстронг оказался не единственным, кто экспериментировал с данной технологией. Учёные из корпорации RCA (Radio Corporation of America) также тестировали методы частотной модуляции для улучшения качества радиопередач. В 1934 году Армстронг представил своё последнее открытие группе официальных лиц RCA. Позже он продемонстрировал возможности данной технологии с помощью антенны, установленной на вершине Эмпайр-Стейт-Билдинг. В RCA, однако, решили не инвестировать в технологию, а вместо этого сосредоточились на телевизионном вещании.

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Однако, Армстронг не потерял веры в будущее своего открытия. Он продолжал усовершенствовать и продвигать технологию FM-радио, сначала сотрудничая с небольшими компаниями, такими как General Electric, а затем представив технологию Федеральной комиссии электросвязи (FCC). В отличие от официальных лиц RCA, присутствовавшие на презентации сотрудники FCC были поражены демонстрацией Армстронга. Когда он включил им запись джаза, переданную через FM-радио, они были очарованы чистотой звука.

Усовершенствование технологии FM-радиовещания, внесённые в неё в течение 30-х годов прошлого столетия, всё больше усиливали её конкурентные преимущества на фоне существующих технологий. В 1940-ом году в FCC решили дать старт коммерческому FM-радиовещанию, которое было запущено уже в следующем году, когда свою работу начали 40 FM-радиоканалов. Однако, начало Второй мировой войны ограничило ресурсы, которые можно было использовать для создания новой инфраструктуры радиовещания. Конфликты с RCA, всё ещё использовавшей AM-трансляции, также помешали быстрому развитию FM-радио. И только после окончания Второй мировой войны новая технология начала завоевывать настоящую популярность.

В 1940 году в компании RCA, увидев, что проиграют технологическую гонку, попытались лицензировать патенты Армстронга, но тот отказался от полученного предложения. Поэтому компания разработала собственную систему FM-радиовещания. Армстронг обвинил RCA в нарушении патентных прав и начал судебный процесс против компании, надеясь получить возмещение ущерба из-за утраченных роялти.

Смерть

Многочисленные изобретения, сделанные Армстронгом, превратили его в богатого человека; в общей сложности он получил за свою жизнь 42 патента. Однако, учёный также втянулся в длительные судебные споры с RCA, которая видела в FM-радио угрозу своему радиобизнесу, связанному с AM-вещанием. Из-за судебных тяжб Армстронг был вынужден отдавать большую часть времени юридическим вопросам, а не работе над новыми изобретениями. Из-за определённых личных и финансовых проблем в 1954 году Армстронг совершил самоубийство, выпрыгнув из окна своей квартиры в Нью-Йорке. Его похоронили в городе Мерримак, штат Массачусетс.

Наследие

Помимо изобретения технологии частотной модуляции, Армстронг также известен благодаря разработке ряда других ключевых инноваций. В каждом радиоприёмнике или телевизоре сегодня можно найти одно или несколько его изобретений. Армстронг даже изобрёл супергетеродинный тюнер, который дал возможность настраивать радиоприёмники на различные радиостанции. В 1960-х NASA использовало FM-передачи для связи со своими астронавтами во время их пребывания в космосе. Сегодня технология FM-радиовещания всё ещё используется во всём мире для большинства форм звукового вещания.

Фото: GettyImages