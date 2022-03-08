Руководители чемпионата разорвали соглашение с Rambler Mediа.

Премьер-лига и ее клубы сегодня единогласно согласились немедленно приостановить действие соглашения с российским партнером по вещанию Rambler (Okko Sport) и пожертвовать 1 миллион фунтов стерлингов на поддержку народа Украины.

«Мы решительно осуждаем вторжение России в Украину. Мы призываем к миру, и наши мысли со всеми пострадавшими», — говорится в обращении.

Напомним, что Профессиональная футбольная лига Франции останавливает действие контракта с «Матч ТВ».