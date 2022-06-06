С апреля Киевстар временно отменил тарификации мобильного интернета в некоторых приложениях для образования и учебы, а позже проанализировал, какие из них пользовались наибольшим спросом среди абонентов.

Приложения для видеозвонков

Первое место в рейтинге занимает Google Meet, которым ежемесячно на своих смартфонах пользуются более 1,6 млн абонентов Киевстар. На втором месте с символическим отставанием – Zoom, которым пользуются около 1,6 млн украинцев. На третьем, уже со значительно большей разницей, Microsoft Teams, где около 600 тыс. пользователей ежемесячно.

Больше времени в среднем в течение дня клиенты Киевстар проводят в Microsoft Teams – 32 минуты, чуть меньше Zoom – 21 минуту.

Приложения для обучения

Онлайн-библиотеку Wikipedia посещают 4,3 млн абонентов ежемесячно, Google Classroom – 760 тыс., а приложение для изучения языков Duolingo – 230 тыс. Материалами Всеукраинской школы онлайн и Prometheus ежемесячно пользуются до 200 тыс. клиентов Киевстар.

А больше всего времени в среднем за день они проводят за изучением иностранных языков в Duolingo – 15 минут.

Ранее мы сообщали, что Киевстар восстановил связь в Сумской области.