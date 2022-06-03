Киевстар полностью восстановил связь в Сумской области

В Сумской области стабильно работают 99% базовых станций мобильной сети Киевстар.

Национальный телеком-оператор продолжает работы по восстановлению связи в пострадавших от военных действий городах и селах Украины. Так, на Сумщине специалисты компании уже восстановили связь во всех населенных пунктах, подвергшихся разрушениям.

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В регионе получили разрушения около 130 базовых станций Киевстара. Больше всего пострадало телеком-оборудование в населенных пунктах Ахтырского и Тростянецкого районов – при обстреле этих городов базовые станции были полностью разрушены, также пострадали волоконно-оптические линии.

Инженеры компании уже отстроили все поврежденные участки мобильной сети. 99% базовых станций в Сумской области работают стабильно.

«Мы достигли «довоенного» уровня радиопокрытия в Сумской области, — комментирует начальник сектора развития сети Александр Жидченко. – Осталось отстроить только 2 базовые станции, которые находятся на территории, где пока продолжаются работы по разминированию. Надеюсь, что до конца месяца этот вопрос будет решен».

Ранее мы сообщали, что мобильные операторы Украины заплатили более миллиарда гривен налогов авансом.