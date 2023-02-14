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В так называемой ДНР заблокировали сервисы Google, а также Zoom и Viber

НовостиТелеком
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На временно оккупированной части Донецкой области заблокировали сервисы Google, в том числе магазин приложений Google Play. Это сделало миллионы смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android, почти бесполезными.

Как пишет газета «Ведомости», под запрет также попали сервис Zoom и мессенджер Viber. При этом отмечается, что Zoom пока ещё доступен через VPN. В то же время пользователи мессенджера Viber столкнулись с проблемами при загрузке изображений и видео.

Абоненты местных операторов жалуются на проблемы на проблемы с установкой приложений из магазина Google Play. При этом YouTube, также принадлежащий Google, у интернет-пользователей в так называемой ДНР открывается.

По данным «Ведомостей», в октябре прошлого года минсвязи ДНР направило местным операторам письмо с распоряжением о блокировке Google, Viber и Zoom. Вместе с тем предлагалось провести «деградацию», то есть замедление трафика, видеосервиса YouTube. Блокировки должны вестись на уровне магистрального оператора (в ДНР это «Углетелеком»).

Непосредственно в России ограничений в работе выше упомянутых сервисов нет.

Напомним, недавно стало известно об отключении мобильного интернета на оккупированной части Луганской области.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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