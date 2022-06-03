После освобождения территорий Киевской, Черниговской и Сумской области украинские мобильные операторы начали активно восстанавливать разрушенные оккупантами базовые станции.

За 2 месяца операторам Киевстар, Vodafone и lifecell удалось построить 893 базовые станции в 297 населенных пунктах.

Обычно этот процесс длится до года, но чтобы жители деоккупированных территорий как можно быстрее смогли снова общаться с родными, операторам удалось восстановить мобильную связь в кратчайшие сроки:

до 100% — доступность сети в Сумской области,

до 95% — в Киевской области,

до 93% — в Черниговской области.

Постепенно возобновляется связь в Харьковской области. В настоящее время доступность сети там составляет около 80%.