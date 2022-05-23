Vodafone Украина расширяет географию услуги «Доступный роуминг» и добавляет еще пять стран: США, Канаду, Израиль, Швейцарию и Азербайджан.

С 23 мая 2022 года абоненты оператора, которые выехали в эти страны, могут пользоваться бесплатным пакетом услуг в роуминге, оплачивая только обычную украинскую абонплату.

Услуга «Доступный роуминг» включает в себя 10ГБ интернета, 300 минут: 250 исходящих на украинские номера Vodafone, 50 минут – на других украинских операторов, звонки в стране пребывания, а также входящие звонки из любой сети. В пакет также входит 100 SMS.

Услуга уже действует в 32 странах: Австрии, Азербайджане, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Дании, Эстонии, Израиле, Ирландии, Испании, Италии, Канаде, Латвии, Литве, Молдове, Нидерландах, Германии, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, США, Турции, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Vodafone автоматически подключает услугу «Доступный роуминг» для абонентов подписки при подключенном пакете услуг по тарифу, а для контрактных абонентов при уплаченном счете. Также услугу можно подключить самостоятельно — для этого нужно оплатить обычную абонплату за свой украинский тариф или убедиться, что она уплачена и набрать на телефоне *600*6#.

После окончания пакета услуг будет действовать базовая тарификация в роуминге. Для США, Канады, Израиля, Швейцарии и Азербайджана она была снижена: каждые 100 МБ – 5 грн, 10 мин – 15 грн и 15 СМС – 1,5 грн.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области Vodafone восстановил 95% сети.