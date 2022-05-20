На протяжении недели инженеры Vodafone продолжали восстановительные работы в Киевской, Черниговской и Херсонской областях.

В Киевской области усилена и налажена связь на РЛС Дуга и всех базовых станциях Чернобыльской зоны. По одной БС восстановлено в Дымере, Буче, Макарове и Припяти, две БС — в Ирпене. На 100% восстановлена связь оператора в Гостомеле.

В целом по региону работает уже более 95% сети Vodafone.

В Черниговской области восстановлена связь в населенных пунктах Новый Белоус и с. Блистова. Плюс 2 БС заработали в Нововоронцовке Херсонской области.

Ранее мы сообщали, что в Мелитополе заработал российский интернет-провайдер.