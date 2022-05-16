Starlight Media открывает новое подразделение: команда займется документальным контентом

Команда Starlight Doc, работающая с документальными продуктами, будет создавать контент, как для украинского зрителя, так и для мировых платформ.

Направление Starlight Doc возглавила Анастасия Штейнгауз, исполнительный директор телеканала ICTV.

«Мы хотим сформировать это видение Украины, за которую мы боремся, зафиксировать то, как мы это делаем и рядом с кем. Все истории мы планируем не только транслировать по нашим каналам, но и дистрибутировать мировым медиаигрокам. У украинской истории нет границ, в этом мы все убедились», — говорит Анастасия Штейнгауз.

Starlight Doc уже сейчас активно занимается разработкой документального контента. 80% из него – собственные разработки команды, но уже есть и проекты, которые создаются по запросу европейских продюсеров и будут реализовываться в ко-девелопменте и ко-продакшене.