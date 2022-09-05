Вторник, 6 сентября, 2022

Starlight Media представила премьеры осеннего телесезона

НовостиТелевидение

Телеканал ICTV продолжит участие в производстве национального марафона, а СТБ и Новый канал покажут премьерные проекты.

СТБ

СТБ покажет долгожданные премьеры, показ которых был отложен из-за полномасштабного вторжения: «МастерШеф. Битва сезонів», «Холостяк», «Танці. World of Dance», «Детектор брехні», «Щасливі за сім днів». Также СТБ готовит к эфиру проекты, производство которых происходит прямо сейчас в условиях военного времени: «ДНК. Свої», сериал «Коли ми вдома. Під час війни» и документальное фандрайзинг-реалити при участии Эктора Хименеса-Браво. Зрителей традиционного праймового слота «Сериал СТБ» ждет премьера, а также много любимых сериалов и кинофильмов. Ради информирования зрителей о важнейших событиях страны, каждый день в 22:00 СТБ будет продолжать показ марафона «Єдині новини. Головне».

Новый канал

Для зрителей Нового канала к осени приготовили седьмой сезон проекта «Аферисти в сітях», премьеру реалити «Пара на мільйон» с ведущими Лесей Никитюк и Романом Мещеряковым, а также третий сезон Improv Live Show.

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В октябре канал покажет премьеру программы «На ножах» и сериал «Полкан» с Олегом Гуцуляком и бордер-колли Челси в главных ролях. А к ноябрю готовится премьера нового 24-серийного сериала «Молода» про женщину, которая разводится с мужем и пытается перезапустить карьеру. Также Новый канал покажет все три сезона сериала «Будиночок на щастя».

ICTV

Проекты «Факти» и «Факти тижня» телеканала ICTV, «Вікна» телеканала СТБ останутся на страже информационного фронта вместе с другими новостными редакциями страны и продолжат производство марафона «Єдині новини». А команды проектов «Антизомбі» и «Громадянська оборона» и далее будут противостоять российской пропаганде и фейкам.

ОЦЕ, М1, М2

ОЦЕ продолжит показ контента любимых зрителями каналов Starlight Media, а М1 и М2 останутся музыкальными лидерами Украины и будут популяризировать современную украинскую культуру, национальных исполнителей и их социальный вклад в нашу победу. 

Тизер осеннего сезона

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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