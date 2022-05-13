Комплекты оборудования Starlink доступны для «немедленной отправки» в 32 странах, сообщила SpaceX Илона Маска.

Судя по карте на сайте, это могут сделать пользователи Северной Америки, частично Европы, Австралии и еще некоторых стран.

Также к концу 2022 или в 2023 году компания планирует покрыть страны Африки, Турцию, а также Казахстан, Киргизию, Туркмению, Узбекистан и другие. России и Беларуси в этом списке нет.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Starlink начал работу в Украине. На сегодняшний день в стране находится около 10 тысяч терминалов. Полученное оборудование уже установлено на базе государственных предприятий, госпиталей и банков. Также его используют ВСУ, волонтеры, операторы связи и отдельные бизнесы.

Ранее мы сообщали, что Россия усилила попытки взломать и заглушить Starlink в Украине.