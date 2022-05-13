3D-принтеры, микроскопы и квантовые компьютеры: Япония увеличила список оборудования, запрещенного к экспорту в Россию

Япония расширила список товаров и технологий, запрещенных к экспорту в Россию на фоне военного вторжения в Украину, сообщается на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Обновленный документ вступит в силу 20 мая. Теперь Япония не будет продавать РФ:

  • квантовые компьютеры и другие подобные устройства, а также запчасти к ним;
  • микроскопы;
  • оборудование для моделирования (3D-принтеры) и используемые для этого порошки металлов;
  • оборудование для производства органических светодиодов;
  • оборудование для изготовления микроэлектромеханических систем;
  • оборудование для производства водородного топлива;
  • вакуумные насосы;
  • охлаждающее оборудование, рассчитанное на экстремально низкие температуры, а также его компоненты;
  • устройства числового программного управления для станков;
  • полимеры.

В ответ на вторжение России в Украину Япония уже заморозила активы 140 россиян. Под ограничения также попали более 200 российских компаний и организаций, среди которых Миасский автозавод, судостроительный завод «Вымпел», Амурский судостроительный завод, производитель электроники «Байкал Электроникс», производственный комплекс «ПО «Стрела», машиностроительный завод «Звезда» и другие.

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Редакция Mediasat

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