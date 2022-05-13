3D-принтеры, микроскопы и квантовые компьютеры: Япония увеличила список оборудования, запрещенного к экспорту в Россию

Япония расширила список товаров и технологий, запрещенных к экспорту в Россию на фоне военного вторжения в Украину, сообщается на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Обновленный документ вступит в силу 20 мая. Теперь Япония не будет продавать РФ:

квантовые компьютеры и другие подобные устройства, а также запчасти к ним;

микроскопы;

оборудование для моделирования (3D-принтеры) и используемые для этого порошки металлов;

оборудование для производства органических светодиодов;

оборудование для изготовления микроэлектромеханических систем;

оборудование для производства водородного топлива;

вакуумные насосы;

охлаждающее оборудование, рассчитанное на экстремально низкие температуры, а также его компоненты;

устройства числового программного управления для станков;

полимеры.

В ответ на вторжение России в Украину Япония уже заморозила активы 140 россиян. Под ограничения также попали более 200 российских компаний и организаций, среди которых Миасский автозавод, судостроительный завод «Вымпел», Амурский судостроительный завод, производитель электроники «Байкал Электроникс», производственный комплекс «ПО «Стрела», машиностроительный завод «Звезда» и другие.