«Медиа Группа Украина» в комментарии «Детектору медиа» опровергла информацию о переезде канала «Украина 24» в Польшу.

Ранее польское издание Rzeczpospolita сообщило о переезде телеканала «Украина 24» и его сотрудников в Польшу. Журналисты писали, что в Варшаве будет находиться студия телеканала, которая будет создавать программы и отправлять в Украину для трансляции.

Позже пресс-служба «Медиа Группа Украина» отметила, что информация польского издания Rzeczpospolita не отвечает действительности, канал остается и продолжает работать в Украине. А в редакцию Rzeczpospolita будет направлен запрос об опровержении информации.

Отметим, что собственные источники Mediasat подтверждают информацию о нахождении части коллектива «Украина 24» в Польше, и некоторые продукты канала действительно записываются в местной студии.