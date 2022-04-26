Телеканал «Украина 24» и его сотрудники переезжают в Польшу, сообщает польское издание Rzeczpospolita.

В Варшаве будет находиться студия телеканала, которая будет создавать программы и отправлять в Украину для трансляции. Программы будут выпускаться на украинском и английском языках.

Частичный перенос телеканала в Польшу начнется уже в мае. В стране будут обустроены офисы, в которых смогут работать несколько сотен сотрудников.

Проект будет реализован на основе украинской лицензии на вещание.

Сейчас «Украина 24» вещает в Польше на платформах Polsat Plus Group и на портале Interia.pl, также его могут смотреть пользователи телевизионных сетей Orange и Vectra и абоненты UPC Polska.

Ранее мы сообщали, что мошенники создали фейковую страницу телеканала «Украина 24» в Facebook и пытаются похитить данные платежных карт украинцев