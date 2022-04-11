Инженеры Vodafone продолжают работы по восстановлению связи в украинских населенных пунктах.

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За выходные связь удалось восстановить в десятках населенных пунктов Киевской, Черниговской и Херсонской областей.

Киевская область

Березовка, Великий Крупиль, Войтово, Остролучье, Дмитровка, Калиновка, Капитановка, Квитневое, Клавдиево-Тарасово, Колонщина, Красиловка, Лехновка, Лукаши, Мила, Наливайковка, Парышков, Перемога, Стоянка.

Город Киев — снова в работе 4 базовых станции в разных районах. Также восстановлено outdoor- и часть indoor-покрытия в ТРЦ «Ретровиль».

Херсонская область

Берислав, Тягинка и пригород.

Черниговская область

Великая дорога, Коломийцевка, Лосиновка, Михайло-Коцюбинское, Ровчак-Степановка, Репки, Сальное, Талалаевка.