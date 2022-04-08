Инженеры Киевстара использовали спутниковый интернет Starlink для восстановления связи в пгт Бородянска Киевской области.

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Мобильное оборудование сети было выведено из строя при обстреле и разрушении города оккупантами.

Инженеры Киевстара установили передвижную базовую станцию и использовали оборудование Starlink, что позволило оперативно предоставить жителям связь.

«За одну ночь инженеры Киевстара смонтировали оборудование, настроили транспортный тоннель через спутниковый интернет, провели технические тесты и доставили базовую станцию ​​в Бородянку», — говорится в обращении пресс-службы.

Также Киевстар возобновил мобильную связь в Буче, Ирпене и Гостомеле.

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области восстанавливают связь от Укртелеекома.