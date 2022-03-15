После кибератаки компании Triolan удалось частично восстановить доступ к сети.

Ночью 10 марта провайдер сообщил о временном приостановлении работы сервиса из-за обширных хакерских атак со стороны РФ. Несколько основных маршрутизаторов были программно выведены из строя без возможности удаленного восстановления.

На сегодняшний день работы ведутся в конкретных подъездах. По состоянию на 15 марта:

Харьков – 629 сделано и 2342 осталось;

Киев — 351 сделано и 1353 осталось;

Днепр – 123 сделано и 327 осталось;

Запорожье – 83 сделано и 326 осталось;

Сумы – 94 сделано и 114 осталось.

В Киеве глобально восстановлена сеть во всех районах города, кроме Борщаговки и Святошино. Отдельные проблемы решаются в Голосеевском и Соломенском районе.

«Напомним, что, несмотря на все наше желание, есть факторы, на которые наш персонал не может повлиять. Это комендантский час и отсутствие света в зданиях и как следствие на нашем оборудовании», — говорится в обращении компании.