Соответствующее сообщение от видеохостинга YouTube получили все российские контент-мейкеры, пишет Детектор Медиа.

Видеоплатформа YouTube отключила все функции монетизации для жителей России. Теперь для всех зрителей РФ не будут доступны подписки YouTube Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и мерч.

«Это значит, что авторы YouTube временно перестанут получать доходы от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на находящихся вне России зрителей», – говорится в сообщении.

Ранее в России приостановили рекламу Google и YouTube.