В Министерстве цифровой трансформации Украины рассказали, как помочь оператором разгрузить мобильные сети, чтобы не пропала связь.
Чтобы не перегружать сеть, необходимо придерживаться ряда простых правил:
1. Всегда по возможности подключаться к домашней Wi-Fi сети.
2. Выключать функцию автоматической загрузки мультимедиа на телефонах.
Как это сделать:
- зайдите в «Настройки» вашего мессенджера;
- выберите «Данные и хранилище» или «Медиафайлы»;
- выключите опцию «Фоновая загрузка»;
- в разделе «Через мобильную сеть» выключите «Автозагрузка медиа».
Названия разделов в каждом из мессенджеров могут отличаться.
Ранее Укртелеком сообщал о вынужденном снижении скорости интернет-связи.