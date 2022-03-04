В Министерстве цифровой трансформации Украины рассказали, как помочь оператором разгрузить мобильные сети, чтобы не пропала связь.

Чтобы не перегружать сеть, необходимо придерживаться ряда простых правил:

1. Всегда по возможности подключаться к домашней Wi-Fi сети.

2. Выключать функцию автоматической загрузки мультимедиа на телефонах.

Как это сделать:

зайдите в «Настройки» вашего мессенджера;

выберите «Данные и хранилище» или «Медиафайлы»;

выключите опцию «Фоновая загрузка»;

в разделе «Через мобильную сеть» выключите «Автозагрузка медиа»‎.

Названия разделов в каждом из мессенджеров могут отличаться.

Ранее Укртелеком сообщал о вынужденном снижении скорости интернет-связи.