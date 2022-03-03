Услуги фиксированного доступа в интернет и телефонии предоставляются во всех областях Украины, однако в 12 из них наблюдается снижение скорости интернет-связи, сообщает Укртелеком.

Критическая инфраструктура и национальная транспортная сеть Укртелекома работают, однако сейчас абоненты 12 областей испытывают понижение скорости доступа к интернету. Это Херсонская, Ровенская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Винницкая, Запорожская, Николаевская, Львовская, Ивано-Франковская, Волынская и Закарпатская области.

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Продолжается ограничение скорости доступа из-за повреждений во время боевых действий магистральных линий в Житомирской и Запорожской областях. Приоритет интернет-доступа в этих областях предоставляется сервисам ВСУ, органам государственной власти и социальной инфраструктуре.

«Специалисты компании прилагают максимальные усилия для восстановления поврежденных участков магистрали. Просим абонентов в этих областях с пониманием относиться к этой сложной ситуации», — говорится в сообщении Укртелеком.

Вчера, 2 марта, произошло еще одно повреждение магистральной линии в районе Черкасс, однако удалось возобновить работу линии через 3,5 часа.

Услуги фиксированной телефонии не подвергаются никаким ограничениям и доступны для абонентов.

Количество работающих региональных узлов связи осталось на уровне 70%. Сотрудники компании делают все возможное для оперативного устранения повреждений.