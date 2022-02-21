Появление нового решения по организации доставки контента спутникового и эфирного вещания, основанное изначально на IP, открывает перед вещательной индустрией целый мир новых возможностей. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Консорциум DVB утвердил спецификациию DVB Native IP (DVB-NIP). Она позволяет устранить разрыв между широкополосными и широковещательными сетями, открыв тем самым дверь в мир конвергентных решений в сфере дистрибуции контента.

Стандарт DVB-NIP является результатом года интенсивной технической работы представителей более 13 компаний-членов консорциума DVB, представляющих все элементы цепочки создания стоимости доставки медиа-контента.

Новая система, предназначенная для передачи каналов вещания DVB-S2X или DVB-T2, полностью основана на использовании IP и больше не зависит от транспортного потока MPEG-2, который до сих пор был основой для систем вещания DVB. Конфигурация с обратной совместимостью, использующая многопротокольную инкапсуляцию (MPE) для передачи IP-пакетов в транспортном потоке MPEG-2, например, с использованием DVB-S2, также приспосабливается для нужд внедрения DVB-NIP, при этом параллельно идёт разработка полностью совместимых приёмных устройств.

Суть системы DVB-NIP состоит в использовании преимуществ широковещательных сетей для широкомасштабной дистрибуции контента на современные IP-устройства путём полной интеграции технологии широковещания с технологиями, используемыми в широкополосных сетях. Операторы могут использовать один и тот же широковещательный сигнал как для профессиональных нужд (кеши CDN, дистрибуция контента на вышки, точки доступа и т.д.), так и для потребительских нужду (DTH для телевизоров с поддержкой IP, вещание на IP-устройства через режим домашнего шлюза).

Экономия средств и новые источники доходов

Операторам платформ и провайдерам услуг DVB переход к доставке через IP может принести как экономию средств, так и новые доходы. Основным источником экономии средств является возможность использовать единую унифицированную головную станцию OTT для всех конечных устройств.

Унификация возможна и для клиентских устройств, подключаемых через IP, а также для решений по управлению цифровыми правами и форматами контента. Новые доходы могут быть получены за счёт более широкого охвата разнообразных устройств и продажи рекламных слотов с более высокой стоимостью на основе таргетинга и новой доступной аналитики.

DVB-NIP позволяет использовать по-новому многие существующие стандарты DVB, в том числе те, которые были ранее определены для широкополосных IP-сетей, при необходимости адаптируя данные стандарты для использования в крупномасштабных вещательных сетях:

DVB-I для обнаружения услуг и программных метаданных.

для обнаружения услуг и программных метаданных. DVB-DASH и DVB-AVC для аудиовизуального кодирования и пакетирования.

и для аудиовизуального кодирования и пакетирования. DVB-MABR для многоадресной дистрибуции.

для многоадресной дистрибуции. DVB-GSE (универсальная инкапсуляция потоков) для адаптации на уровне каналов.

DVB-S2X и DVB-T2 для работы физических транспортных потоков.

и для работы физических транспортных потоков. DVB-HB (домашнее вещание) – функция предназначена для организации дистрибуции в рамках дома.

Рабочую группу технического модуля консорциума DVB, разработавшую спецификацию, возглавляли Том Кристофори (SES) и Режис Мулен (Eutelsat). Работа группы была основана на коммерческих требованиях, которые были разработаны членами рабочей группы коммерческого модуля по спутникам под руководством Томаса Вреде (SES).

Спецификация DVB-NIP была опубликована как DVB BlueBook A180 и в ближайшее время будет передана в ETSI для проведения процедуры официальной стандартизации. Также будут постепенно опубликованы необходимые обновления других спецификаций: DVB-GSE Часть 2 и Часть 3 будут опубликованы как DVB BlueBooks A116-2r2 и A116-3r1; а затем будут опубликованы обновления спецификаций DVB-S2X, DVB-T2 и DVB-SI.