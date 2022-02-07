Стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ фильма Олега Сенцова «Носорог», об этом режиссер сообщил на своей странице в Facebook.

«Носорог» — криминальная драма об украинском преступном мире 1990-х годов, основанная на реальных событиях. В центра сюжета — история бывшего бандита, которого жестокая реальность превращает в «безжалостного носорога». Однако кровавый путь приводит героя совсем не туда, куда он ждал.

Работа над фильмом началась еще в 2012 году, но съемки отложили на несколько лет из-за Революции достоинства, аннексии Крыма и заключения Сенцова в России. Съемки завершились в декабре 2020 года. Они проходили в Кривом Роге, Львове и Киеве. Главную роль в фильме сыграл активист Сергей Филимонов.

Это вторая полнометражная работа Олега Сенцова. Фильм появится в украинском прокате 17 февраля 2022 года. Мировая премьера ленты состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале в официальной конкурсной программе «Горизонты», украинская — прошлой осенью на Киевской неделе критики.