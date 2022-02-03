OneWeb

OneWeb привлечёт службу предотвращения столкновений на орбите LeoLabs Collision Avoidance для обслуживания своей спутниковой группировки. Во вторник было объявлено о заключении долгосрочного контракта между двумя компаниями, сообщает Satellitetoday.

Что за служба

LeoLabs Collision Avoidance — это служба по сбору web-данных и аналитики для владельцев-операторов спутников, которая в режиме реального времени предоставляет своим клиентам информацию о местонахождении других спутников и космического мусора. Работа службы обеспечивается сетью радаров с фазированной антенной решеткой LeoLabs, которые отслеживают более 18 тысяч космических объектов на низкой околоземной орбите (LEO).

Другие пользователи

Компании SpaceX и Planet также пользуются услугами службы LeoLabs. Согласно заявлениям последней, после присоединения к числу её клиентов компании OneWeb служба LeoLabs будет обслуживать около 60% всех действующих спутников на LEO.

Сами говорят

В LeoLabs заявили, что в рамках данного соглашения компания OneWeb получит доступ по запросу к проверке эфемерид для практически мгновенной верификации планируемых манёвров, подборку предупреждений о всех возможных столкновениях от LeoLabs и 18-ой эскадрильи космического контроля в форме аналитических отчётов, а также предупреждения о соединениях, генерируемые для эфемерид других операторов.  

«В OneWeb уверены в том, что космос является нашим общим природным ресурсом, который можно использовать во благо человечества сегодня и который следует сохранить для будущих поколений. Сегодняшнее соглашение — ещё один позитивный шаг в рамках реализации нашей политики ответственного отношения к космосу. Инструменты для предотвращения столкновений, предлагаемые LeoLabs, ещё больше расширят наши возможности по мониторингу нашей группировки на фоне нашей подготовки к запуску глобальной службы в 2022 году», — комментирует вице-президент по эксплуатации флота в компании OneWeb Джон Гини.

Что еще

LeoLabs также выпустила 3D-визуализацию группировки OneWeb, которая будет обновляться по мере запуска новых спутников. На сегодняшний день OneWeb запустила на орбиту 394 спутника.

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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