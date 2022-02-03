OneWeb привлечёт службу предотвращения столкновений на орбите LeoLabs Collision Avoidance для обслуживания своей спутниковой группировки. Во вторник было объявлено о заключении долгосрочного контракта между двумя компаниями, сообщает Satellitetoday.

Что за служба

LeoLabs Collision Avoidance — это служба по сбору web-данных и аналитики для владельцев-операторов спутников, которая в режиме реального времени предоставляет своим клиентам информацию о местонахождении других спутников и космического мусора. Работа службы обеспечивается сетью радаров с фазированной антенной решеткой LeoLabs, которые отслеживают более 18 тысяч космических объектов на низкой околоземной орбите (LEO).

Другие пользователи

Компании SpaceX и Planet также пользуются услугами службы LeoLabs. Согласно заявлениям последней, после присоединения к числу её клиентов компании OneWeb служба LeoLabs будет обслуживать около 60% всех действующих спутников на LEO.

Сами говорят

В LeoLabs заявили, что в рамках данного соглашения компания OneWeb получит доступ по запросу к проверке эфемерид для практически мгновенной верификации планируемых манёвров, подборку предупреждений о всех возможных столкновениях от LeoLabs и 18-ой эскадрильи космического контроля в форме аналитических отчётов, а также предупреждения о соединениях, генерируемые для эфемерид других операторов.

«В OneWeb уверены в том, что космос является нашим общим природным ресурсом, который можно использовать во благо человечества сегодня и который следует сохранить для будущих поколений. Сегодняшнее соглашение — ещё один позитивный шаг в рамках реализации нашей политики ответственного отношения к космосу. Инструменты для предотвращения столкновений, предлагаемые LeoLabs, ещё больше расширят наши возможности по мониторингу нашей группировки на фоне нашей подготовки к запуску глобальной службы в 2022 году», — комментирует вице-президент по эксплуатации флота в компании OneWeb Джон Гини.

Что еще

LeoLabs также выпустила 3D-визуализацию группировки OneWeb, которая будет обновляться по мере запуска новых спутников. На сегодняшний день OneWeb запустила на орбиту 394 спутника.