Telefonica

Испанская компания Telefónica продала свою сеть ADSL австралийскому фонду Macquarie за 200 миллионов евро, стремясь таким образом уменьшить свои долги и избавиться от «устаревших технологий».

В настоящее время телекоммуникационная группа разворачивает оптико-волоконные сети, которые заменяют сети ADSL. Таким образом, компания уже подключила к новым сетям 4.8 миллиона пользователей – при 1.1 миллиона подключений ADSL. К 2025 году в компании Telefónica планируют полностью отказаться от медных линий.

В первой половине минувшего года Telefónica закрыла 1 000 медных узлов, на инфраструктуру которых приходилось 65 000 тонн меди.

Впрочем, другая испанская телекоммуникационная группа Macquarie – основной акционер кабельного оператора Onivia (абонентская база – 2.1 миллиона домохозяйств) также не собирается поддерживать сеть ADSL в том виде, в котором она существует, а планирует построить на её базе оптико-волоконную сеть.

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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