Испанская компания Telefónica продала свою сеть ADSL австралийскому фонду Macquarie за 200 миллионов евро, стремясь таким образом уменьшить свои долги и избавиться от «устаревших технологий».

В настоящее время телекоммуникационная группа разворачивает оптико-волоконные сети, которые заменяют сети ADSL. Таким образом, компания уже подключила к новым сетям 4.8 миллиона пользователей – при 1.1 миллиона подключений ADSL. К 2025 году в компании Telefónica планируют полностью отказаться от медных линий.

В первой половине минувшего года Telefónica закрыла 1 000 медных узлов, на инфраструктуру которых приходилось 65 000 тонн меди.

Впрочем, другая испанская телекоммуникационная группа Macquarie – основной акционер кабельного оператора Onivia (абонентская база – 2.1 миллиона домохозяйств) также не собирается поддерживать сеть ADSL в том виде, в котором она существует, а планирует построить на её базе оптико-волоконную сеть.