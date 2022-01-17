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В десятке наиболее высокооплачиваемых ютуберов профессиональный боксёр, игрок в Minecraft и 23 летний американский филантроп.

Джимми Дональдсон, 23-летний американский ютубер и филантроп, более известный как MrBeast, стал самым высокооплачиваемым создателем контента для YouTube по итогам 2021 года. Об этом сообщает издание Forbes.

Благодаря тщательно продуманным трюкам и крупным денежным розыгрышам Дональдсон сумел сгенерировать более 10 миллиардов просмотров на платформе обмена видеоконтентом, что принесло ему около 54 миллионов долларов (47.2 миллиона евро).

Таким образом, MrBeast сумел обойти в рейтинге 10-летнего обозревателя игр и игрушек Райана Каджи, который на протяжении двух последних лет возглавлял ежегодный рейтинг наиболее успешных ютуберов со своим брендом «Ryan’s World».

В совокупности 10 наиболее высокооплачиваемых ютуберов заработали по оценке Forbes 300 миллионов долларов.

На втором месте в рейтинге оказался Джейк Пол (Jake Paul) – профессиональный боксёр и звезда социальных медиа, и это стало его первым попаданием в верхнюю десятку с 2018 года. Его брат Logan также прорвался в десятку – впервые с 2017 года.

Игрок в Minecraft Натан Грэм, более известный как Unspeakable, также является новичком среди лучших – он расположился на пятом месте.

В период пандемии YouTube пережил настоящий период бума, поскольку огромное количество людей по всему миру вынужденно оставалось дома, а производство фильмов и телесериалов сильно застопорилось. Согласно информации YouTube, в настоящее время пользователи платформы ежедневно просматривают миллиард часов видеоконтента.

Верхняя десятка наиболее высокооплачиваемых создателей контента для YouTube (в обратном порядке):

10. Preston Arsement
9. Logan Paul
8. Dude Perfect
7. Ryan Kaji
6. Nastya
5. Unspeakable
4. Rhett and Link
3. Markiplier
2. Jake Paul
1. MrBeast

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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