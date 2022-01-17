В десятке наиболее высокооплачиваемых ютуберов профессиональный боксёр, игрок в Minecraft и 23 летний американский филантроп.

Джимми Дональдсон, 23-летний американский ютубер и филантроп, более известный как MrBeast, стал самым высокооплачиваемым создателем контента для YouTube по итогам 2021 года. Об этом сообщает издание Forbes.

Благодаря тщательно продуманным трюкам и крупным денежным розыгрышам Дональдсон сумел сгенерировать более 10 миллиардов просмотров на платформе обмена видеоконтентом, что принесло ему около 54 миллионов долларов (47.2 миллиона евро).

Таким образом, MrBeast сумел обойти в рейтинге 10-летнего обозревателя игр и игрушек Райана Каджи, который на протяжении двух последних лет возглавлял ежегодный рейтинг наиболее успешных ютуберов со своим брендом «Ryan’s World».

В совокупности 10 наиболее высокооплачиваемых ютуберов заработали по оценке Forbes 300 миллионов долларов.

На втором месте в рейтинге оказался Джейк Пол (Jake Paul) – профессиональный боксёр и звезда социальных медиа, и это стало его первым попаданием в верхнюю десятку с 2018 года. Его брат Logan также прорвался в десятку – впервые с 2017 года.

Игрок в Minecraft Натан Грэм, более известный как Unspeakable, также является новичком среди лучших – он расположился на пятом месте.

В период пандемии YouTube пережил настоящий период бума, поскольку огромное количество людей по всему миру вынужденно оставалось дома, а производство фильмов и телесериалов сильно застопорилось. Согласно информации YouTube, в настоящее время пользователи платформы ежедневно просматривают миллиард часов видеоконтента.

Верхняя десятка наиболее высокооплачиваемых создателей контента для YouTube (в обратном порядке):

10. Preston Arsement

9. Logan Paul

8. Dude Perfect

7. Ryan Kaji

6. Nastya

5. Unspeakable

4. Rhett and Link

3. Markiplier

2. Jake Paul

1. MrBeast