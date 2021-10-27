Человек и телеком: вдохновляющая история создателя BigDataUa Сергея Бойко

Сергей Бойко – владелец и директор Независимого рейтингового агентства BigDataUa, в прошлом президент правления группы компаний «Воля». Топ-менеджер с многолетним опытом работы в сфере инвестиций, консалтинга, платного телевидения и коммуникаций. Активный общественный деятель – пребывал в составе правового комитета ПФТС (абр. от Первая Фондовая Торговая Система), возглавлял правление Интернет Ассоциации Украины, член совета Ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины», член Общественного совета при Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания. А еще за этим огромным перечнем регалий и разнообразных должностей стоит простой человек: у которого есть свои мечты и переживания, трогательные воспоминания и вдохновленные планы. Именно такого Сергея мы хотим показать и открыть для украинского телеком-сообщества в первом интервью нашего текстового сериала «Человек и телеком».
Первое воспоминание из детства
Я родился в семье военнослужащего и преподавательницы английского языка. Мама всю свою жизнь проработала в школе, ее стаж – 50 с лишним лет. Папа – пограничник, служил на самых дальних границах бывшего Союза. А с ним и мы следовали в каждый город и страну. Жили в Молдавии, на Чукотке и в Закарпатье, где папа уже и вышел на пенсию.
Моменты, с которых я себя осознанно помню, как раз случались в этих всех местах. Самое яркое воспоминание: мне было года 4 и, когда мы жили в Молдавии, я первый раз увидел как виноград собирают целыми машинами. Для нас этот продукт был деликатесом что-ли. До этого, когда пробовали – он всегда был кисловатый, а здесь – сладкий, сочный. А тут еще машины доверху гроздьями такими нагруженные.
Второе воспоминание идет уже чуть позднее, уже с Севера. Это очень своеобразная природа. Люди там тоже значительно отличались от тех, кто жил (как там принято говорить) на материке. В первую очередь это касалось взаимоотношений. Если человек к другому относится нечестно, подло – от него отворачиваются. Никто тебя там убивать не будет, но природа сама сделает свое дело. Ты можешь выйти из дому в пургу и не пройти 10 метров, заблудиться и замерзнуть. И тебя никто не хватится.
Отношения между людьми там были очень честные, открытые, прямые. Без всяких экивоков. Никакого блата, понятия того, что приезжает какой-нибудь там начальник, партийный бонза, например.
Первый секретарь райкома партии – кроме слов для меня это ничего не значило. Человек и человек. Равно как и для всех там. Поэтому, когда на лето приезжал к бабушке в Кировоградскую область – было удивительно, что здесь все не так. Даже между детьми. И это так было обидно, непонятно, ну как можно вообще человека обманывать? Принцип защиты справедливости именно с того момента пошел.
Знакомство с техникой
В школе я учился в экспериментальном классе информатики (начиная с 9-10 класса). На то время это было нововведением. Изучали там основы программирования, знакомились с компьютерами, начиная с больших вычислительных машин, которые стояли на заводах с огромными бобинами и перфокартами.
После школы я решил поступать по технологической специальности в Киевский политехнический институт. Именно в те годы мне удалось побывать на американской выставке «Информатика в жизни США». На тот момент это было довольно масштабное событие, многие мои нынешние коллеги в свое время тоже там побывали. Вот там многие вещи произвели на меня большое впечатление. Кроме разнообразных компьютеров, там были размещены первые образцы связи: телевизор с телесвязью (нынче это называется видеоконференция). Там представили взаимодействие нескольких компьютеров – еще без интернета, но это было его прообразом.
Особенно запомнилось, как на экране транслировался фильм «Назад в будущее» и нам параллельно объясняли: говорит профессор, что такие-то вещи будут в будущем – вот они все, смотрите, перед вами стоят. Для подросткового понимания, мышления – это просто «разрыв мозга» был.
Армия, юрфак и первая работа
Время, проведенное в армии, очень поменяло мировоззрение.
Я с детства всегда за правду выступал и терпеть не мог, когда кого-то незаслуженно обижали – а в армии это сплошь и рядом происходило.
Один из моих сослуживцев приехал из Одессы, где учился на юрфаке. И вот в нескольких эпизодах из армейской жизни он показал и доказал, что знание прав и законов – это здорово. После этого я решил не возвращаться в политехнический институт, а все-таки получить высшее образование в юридической сфере, о чем ни капли не жалею. Считаю, что базовое юридическое образование, как гуманитарное – намного шире, чем любое другое. Сначала работал юристом в общественной организации, а потом решил зарегистрировать собственную фирму под названием «Сталкер». Моим компаньоном стал парень младше меня по курсу. Это был Виктор Бондарь, нынче народный депутат и экс-глава Министерства транспорта и связи Украины.
Путь в управленцы
Во времена работы юристом одним из моих клиентов была финансово-промышленная группа Sigma. Позднее пришли иностранные инвесторы в лице компании SigmaBleyzer, которая зашла в Украину. Пригласили именно меня на работу: по принципам компании они не могли доверять сторонним юристам – коммерческая тайна, ноу-хау и все такое. Для меня было удивительно: как это нельзя доверять юристам? Юристы, как врачи – им надо рассказывать все. Они говорят – да, но только своим. Именно в этой компании начался мой путь от юриста до управленца. Очень много времени и усилий было потрачено на меня со стороны Майкла и Льва Блейзеров. Мне все поясняли, отправляли на заграничные тренинги и, что самое главное, мотивировали.
Для меня, на то время, специальность управленца не была профессией. Ну руководишь ты людьми? Нормально. А зачем для этого еще и обучаться? Со временем, конечно, понял: такую науку надо изучать не меньше, чем юриспруденцию.
Работал в совете директоров, наблюдательном совете портфельных предприятий. Учился, впитывал, было интересно.
О создании компании «Воля»
В 1999-м году одним из приобретений SigmaBleyzer была некая компания ИВК (Интер Видео Киев), которая занималась строительством кабельный сетей. При рассмотрении вопроса о приобретении, я, естественно, немножко вернулся в молодость, в технику, в телекоммуникации. Вадим Кондрашов, учредитель – обожал заниматься построением сети, передачей видеосигнала.
Меня всегда привлекали люди-энтузиасты. Когда люди чем-то горят они обязательно достигают успеха.
Еще одним приобретением стала компания КТМ (Киевтелемонтаж). Фактически с приобретения этих двух компаний началось шествие инвестиций SigmaBleyzer именно в телекоммуникации на территории Украины. И я был ярким сторонником этого.
Потом проинвестировали и приобрели еще несколько компаний. Тогда был так называемый интернет-бабл – мы забрали Мету (поисковая система), создали компанию, которая выпускала несколько печатных изданий, плюс существовали рядом два телевизионных канала (ранее упомянутые ИВК и КТМ). Вот этот конгломерат, консорциум, в конце-концов надо было как-то структурировать и разобраться в нем. Потому что управлять этим всем тяжело – у всех своя структура правления, своя корпоративная культура. И здесь потребовался я. Наверное, поверили в мой опыт или энтузиазм.
В 2001 году я уже переехал в Киев. Провели реструктуризацию бизнесов и появилась компания со своим корпоративным кодексом, который был утвержден 1 июня 2002 года. Этот день – день рождения компании «Воля».
Тогда в состав компании даже входил продюсерский центр Volia Music, который занимался продюсированием на то время неизвестных групп Тартак, ТНМК. Они только начинали cвою карьеру и первые инструменты им покупали именно мы.
Как «Воля» чуть не стала «Весной»
Долго выбирали название. Были варианты «Обрій», «Весна». Но у нас были требования относительного того, что название должно одинаково звучать на украинском и русском языках, с одним смыслом. Ну и для английского – это должно быть благозвучно. «Весна» попадала в русский и украинский язык, с английским были проблемы. «Обрій» на русском «горизонт» – совсем по-разному. Плюс один из фондов инвестиций существовал с похожим названием. Им, кстати, сейчас владеет компания «Воля». У слова «воля» – множество значений. Это свобода, это сила духа. Звучит одинаково на украинском и русском. И очень хорошо звучит на английском, потому что англичане, когда читают «volia» в транскрипции, находят созвучность со словом «вуаля». В смысле «легко». Тогда и появился логотип в виде танцующей балерины, как раз-таки к этому «вуаля».
Общественная деятельность и создание законопроектов
Первая общественная работа – это правовой комитет ПФТС (абр. от Первая Фондовая Торговая Система). На тот момент времени это была самая передовая площадка на фондовом рынке Украины. И соответственно правовой комитет в то время был образцом для всего инвестиционного рынка. Именно в этом комитет собрались достаточно яркие люди, юристы, которые были энтузиастами привлечения инвестиций в Украину. Именно в правовом комитете рождались инновационные проекты, которые потом подавались на рассмотрение в Министерство финансов, Министерство экономики или в комитеты Верховной Рады Украины. Сама по себе работа была интересной тем, что ты творишь что-то новое, то, чего никто до тебя не делал. Тогда мало кто представлял, что такое ценные бумаги, акции, деревативы. Приходилось изучать западный опыт, потом вписывать это в украинские реалии.
Это была первая общественная работа, когда ты трудишься с не подчиненными тебе коллегами, независимыми и самостоятельными. И при этом взаимодействуешь с коллегами со стороны власти, которым изменения вообще не нужны, у них все хорошо. Умение убеждать пришло именно оттуда.
Вся общественная работа связана с тем, что ты так или иначе начинаешь влиять на формирование законопроектов (пишешь их, подаешь отдельные нормы). Как-то я был на службе в одной из политических партий – «Международном блоке реформ». Там с коллегами мы работали над двумя законопроектами: один о политических партиях, второй – о выборах. Предлагался двухпалатный парламент, предлагалось сократить количество народных депутатов до 300 человек. Тогда это все услышали, оценили, но не приняли. Спустя некоторое время вернулись к этим темам, но уже без меня. Зато потом приятно было увидеть в действии то, над чем ты работал.
Интернет ассоциация Украины – это в первую очередь лоббирование, отстаивание интересов отрасли.
Если хочешь добиться от государства чего-то, ты и сам должен соответствовать своим принципам, правилам, внутренним законам.
Предлагались правила этичного поведения на рынке, где прописывались элементарные вещи: нельзя друг у друга кабель резать или еще что-то. Многие вещи изменились – сейчас я уже, наверное, лет 7-8 не знаю о том, чтобы кто-то начинал друг у друга воровать кабели, оборудование или бить технику. А в 1990-х- 2000-х бывало разное. Телекоммуникационная палата Украины – здесь я не могу к своей заслуге отнести ни один закон рынка целиком. Это невозможно и не нужно – это общая работа. Нормы, которые вошли в Закон об электронных коммуникациях, Закон о доступе к инфраструктуре, Закон о телевидении и радиовещании – здесь мы приложили руку. И ко всем подзаконным актам – начиная от порядка лицензирования (одним и вторым), заканчивая правилами предоставления телекоммуникационных услуг. Этих правил и норм становится все больше, что меня не радует. Государство, к сожалению, идет по пути усложнения. Хотя ужесточение контроля и регулирования электронных коммуникаций, медиа – это мировая тенденция.
BigDataUa – о коллективе и работе с сыном
Штатный коллектив – всего 3 человека. У нас есть две аутсорсинговые компании: одна разрабатывает программное обеспечение и аппаратный комплекс, вторая – поддерживает работоспособность. Плюс еще есть независимые аналитики, которые проверяют работу, логику. Ну и сотрудники, которые делают отчеты. Юрисконсульт и пиарщик нашего агентства – тоже Сергей Бойко. Это мой сын. Он взаимодействует с пресс-службами, СМИ, прописывает все договора. Но он совсем не техник – его это не прельщает. Наоборот – человек, который весь в творчестве: снять видео, провести переговоры с людьми, написать что-то – это его тема.
Путешествия
У меня есть программа, где я периодически отмечаю новые места, где побывал. По-моему, около 60 стран посетил. Мой любимый город – Будапешт. Это, наверное, потому, что в детстве много лет прожил на Закарпатье возле самой границы, в селе, где стояла застава. Соответственно, что-то понимаю на венгерском, хотя язык очень сложный. Иногда приезжаю туда поностальгировать, послушать эту речь. Для других этот говор звучит тяжело, а для меня он очень приятен. Открытием для меня стали Камбоджа и Шри-Ланка. Камбоджа была первой азиатской страной, которая меня поразила в силу своих исторических памятников и нетронутой природы. На Шри-Ланке вообще собрано несколько климатических поясов и ты можешь, поднявшись в горы, очутиться в английском климате, а спустившись – ходить в шортах возле океана. И очень хорошие люди. Как правило все впечатления о странах формируются по гиду или от того человека, который тебя сопровождает. В Шри-Ланке был гид Гоша, Гокула его полное имя. Он сам по себе медик, закончил Питерский медицинский университет. Сносно говорит на русском языке и работает гидом, чтобы не забыть его. До сих пор остались в хороших отношениях. И он очень помог, когда произошел несчастный случай с одним из наших сотрудников – он утонул на острове. Жене сотрудника нужно было со всем разобраться как-то. Гоша все иностранные вопросы взял на себя.
Блиц-опрос
- Какой город считает родным
Родная страна – точно Украина. Хотя жил в разных и подолгу. 8 лет на Севере, столько же на Закарпатье.
В Харькове я прожил уже с семьей 10 лет. Городов родных и любимых несколько – все-таки это Харьков и Киев. Хотя последний почему-то все меньше и меньше нравится – аура меняется.
- Каким интернет-провайдером пользуется
Дома пользуюсь Волей. На работе – Ланет. У сына – другой провайдер. Так сказать, всех поддерживаю по чуть-чуть.
- Любимый телеканал
Как человек, как зритель – совсем не смотрю телевизор. Только по работе – а это бывает в любое время суток. Ты должен так или иначе смотреть, что на каналах происходит, особенно на клиентских.
Иногда сами звонят, обращаются: мол, что происходит, люди уходят, что я сделал не так? Поэтому целый день вынужден смотреть телевизор – начиная от детских каналов, заканчивая музыкальными и так далее.
Идет переизбыток телевидения. На выходных, когда никто не звонит и тебе не нужно включать телевизор – какое же это удовольствие.
- Работа мечты
Если бы не телеком или юриспруденция, то, скорее всего, был бы программистом – не веб-программирование, а какие-то фундаментальные вещи.
В детстве грезил о романтических профессиях – космонавтика, исследования. Но сейчас, после стольких годов в телекоме, управлении, считаю, что мечту свою в работе я все-таки осуществил.