Человек и телеком: вдохновляющая история создателя BigDataUa Сергея Бойко

Первое воспоминание из детства

Я родился в семье военнослужащего и преподавательницы английского языка. Мама всю свою жизнь проработала в школе, ее стаж – 50 с лишним лет. Папа – пограничник, служил на самых дальних границах бывшего Союза. А с ним и мы следовали в каждый город и страну. Жили в Молдавии, на Чукотке и в Закарпатье, где папа уже и вышел на пенсию.

Моменты, с которых я себя осознанно помню, как раз случались в этих всех местах. Самое яркое воспоминание: мне было года 4 и, когда мы жили в Молдавии, я первый раз увидел как виноград собирают целыми машинами. Для нас этот продукт был деликатесом что-ли. До этого, когда пробовали – он всегда был кисловатый, а здесь – сладкий, сочный. А тут еще машины доверху гроздьями такими нагруженные.

Второе воспоминание идет уже чуть позднее, уже с Севера. Это очень своеобразная природа. Люди там тоже значительно отличались от тех, кто жил (как там принято говорить) на материке. В первую очередь это касалось взаимоотношений. Если человек к другому относится нечестно, подло – от него отворачиваются. Никто тебя там убивать не будет, но природа сама сделает свое дело. Ты можешь выйти из дому в пургу и не пройти 10 метров, заблудиться и замерзнуть. И тебя никто не хватится.

Отношения между людьми там были очень честные, открытые, прямые. Без всяких экивоков. Никакого блата, понятия того, что приезжает какой-нибудь там начальник, партийный бонза, например.