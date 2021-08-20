ПрАО «ВФ Украина» намерено приобрести 99,99% акций ЧАО «Фарлеп-Инвест» и не менее 95% уставного капитала ООО «КЕЙБЛ ТВ-ФИНАНСЫ».

Vodafone Украина сообщает о планах по выходу на рынок фиксированной связи. Компания намерена приобрести 99,99% акций Частного акционерного общества «Фарлеп-Инвест», которое работает под брендом Vega, а также не менее 95% уставного капитала ООО «КЕЙБЛ ТВ-ФИНАНСЫ».

ЧАО «Фарлеп-Инвест» предоставляет услуги фиксированного доступа к сети интернет и услуги фиксированной телефонной связи. ООО «КЕЙБЛ ТВ-ФИНАНСЫ» предоставляет услуги фиксированного доступа к интернету. ЧАО «Фарлеп-Инвест» и ООО «КЕЙБЛ ТВ-ФИНАНСЫ» владеют частотным ресурсом в диапазоне 2,3 ГГц (15 МГц в 6 регионах), а также в диапазоне 2,5-2,7 ГГц.

В случае закрытия сделки, Vodafone Украина планирует продолжать осуществлять те же виды хозяйственной деятельности, которые сейчас осуществляют ЧАО «Фарлеп-Инвест» и ООО «КЕЙБЛ ТВ-ФИНАНСЫ». Целью покупки данных компаний для Vodafone Украина является дальнейшее развитие бизнеса в сфере телекоммуникаций, в частности услуг фиксированной связи.

Данная сделка не приведет к монополизации или какому-либо ограничению конкуренции на рынке, учитывая то, что доли участников сделки на задействованных рынках незначительны, а рынок является высококонкурентным.

«Выход на рынок фиксированной связи станет для Vodafone одним из стратегических приоритетов на ближайшие два года, – комментирует заявление Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина. – Мы планируем предоставлять конвергентные услуги, поскольку потребители хотят получать все услуги – мобильную связь, мобильный и домашний интернет, телевидение «из одних рук» с гарантированным качеством и удобным сервисом Vodafone, к которому уже привыкли наши клиенты».