Данная статья была написана, но так и не опубликована, в уже далёком 2018 году. С того момента прошло больше трёх лет. К сожалению, к этому моменту уже не стало некоторых участников того гостевого визита нашей медиа-леди в офис компании DEPS. В конце марта этого года ушёл из жизни Александр Кулиш, коммерческий директор компании. Эта новость стала шоком для всей редакции Mediasat. Невосполнимая потеря как для компании, так и для всего телеком-рынка Украины.

В этом году компании DEPS исполнилось 30 лет. С момента нашей встречи компания укрепила свои лидирующие позиции, появились новые направления, технологии, увеличилось количество сотрудников. А ароматный кофе DEPS остался неизменно вкусным.

Поэтому мы приняли решение опубликовать данный материал на нашем веб-сайте, так сказать, для сохранения на долгую память.

Ароматный кофе DEPS

Многие из вас, листая ленту Фейсбука, наверное, неоднократно наталкивались на комментарий типа: «какой вкусный кофе у DEPS!». Не удивительно, что теперь есть такое место в городе, куда хочется приходить снова и снова. Вот и редакция Mediasat не смогла удержаться от соблазна и приехать из Запорожья в Киев. Скажете – путь то не близкий… Хм… Как показала практика, от Запорожья до Киева – рукой подать!

Наше утро началось… А как еще должно начаться утро, чтобы быть добрым? Конечно же, с чашечки ароматного кофе в кругу старых друзей!

Коллектив как отлаженный механизм

Безусловно, компания DEPS – это, в первую очередь, бизнес. Компания занимает лидирующие позиции на рынке Украины, и заслуга в этом – дружного, сплоченного коллектива, работающего как отлаженный механизм.

Любая компания, любой коллектив – это, прежде всего, люди!

Но сотрудники DEPS не только много работают, но и активно отдыхают.

И в этой статье мы приоткроем вам дверцу и расскажем, как работают и отдыхают ДЕПСовцы. А сегодня – это уже более 200 человек в главном офисе и филиалах во Львове, Харькове и Одессе!

О DEPS-cafe

Итак, начнем знакомство с DEPS-кафе.

Кафе очень быстро стало сердцем офиса. Именно здесь собираются сотрудники из всех отделов, пьют кофе, общаются, а в нерабочее время – играют в настольные игры и просто приятно проводят время за чашечкой кофе.

Наслаждаясь отменным утренним кофе мы решили воспользоваться случаем и попросили Александра Кулиша, коммерческого директора DEPS, рассказать немного о проекте «DEPS-cafe».

«Первоначально было несколько вариантов. Кто-то хотел сделать в светлых тонах, кто-то хотел сделать все простенько, без велюра, без ручной работы итальянских мастеров. Был еще один очень амбициозный проект в стиле Лофт, но ближе к Харду, где будет больше черного металла, больше необработанного дерева, более фактурная плитка. Но решили остановиться на том проекте, который вы видите сейчас. Все выполнено силами нашей команды без привлечения посторонних спецов».

Очень хотелось как можно красочнее описать это теплое и по-домашнему уютное кафе. Но, на наш взгляд, лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Поэтому устраивайтесь поудобнее и смотрите на фото ниже:

Увы, эскизы проекта редакция Mediasat не смогла раздобыть по очень уважительной причине. Как говорит автор проекта, Игорь Валериевич: «эскизы уничтожены, чтобы никто не смог повторить. Хотя в бюджете, конечно, всё видно: эскизная кисть художника, демонтаж и т.д. и т.п…».

Если уж совсем честно, то словами и фото просто нельзя передать этот бодрящий аромат свежеприготовленного кофе, нельзя передать ощущения, когда ты касаешься рукой изголовья велюровых диванов, нельзя передать эту камерную атмосферу. Можно с уверенностью сказать одно – сюда нужно просто прийти в гости. Mediasat рекомендует!!!

О первом тюнере и начале работы

Как вспоминает, Дибцев Анатолий Семенович, гендиректор компании DEPS: «Есть у нас такой человек – Виталий Кравченко, с которым я и Александр Кулиш учились в университете на радиотехническом факультете, а потом вместе работали на одном предприятии. У Виталия возникла идея заняться спутниковым телевидением. Тогда это было в диковинку. Нашелся и инженерный состав, который готовил документацию для производства. Виталий нашел спонсоров, и занялись производством одного из первых тюнеров в Украине. Вот так Виталий нас собрал сперва в конструкторское бюро, а потом появилось вот это детище».

«А когда стали вникать более глубоко в эту тему, сами занялись установкой и пошло-поехало. Начали с телевидения, а дальше компания развивалась по разным направлениям в разных технологиях и разных способах доставки сигнала. Когда устаканился коллектив, пошли первые совместные вылазки, как у всех. Меня до сих пор считают хранителем традиций в компании», – продолжает рассказывать Анатолий Семенович.

Александр Кулиш добавил: «Управлять такой компанией конечно трудно. Тем более, когда компания быстро растет. Главное – люди, потому что отрасль быстро меняется и не все, кто начинал, заточены под новые технологии, и конечно нужно делегировать полномочия. Коллектив формируется очень тщательно, берем надолго, так как мы – семья».

И действительно, DEPS – это намного больше, чем рабочий день с 9 до 18:00 с выходными и плановыми отпусками. Уже давно DEPS стала семейной компанией, в которой коллеги проводят вместе как рабочее, так и свободное время.

Вы все знаете, подбор сотрудников – это всегда трудоемкий процесс. И не всегда с первого взгляда можно рассмотреть подходит ли вам та или иная кандидатура на данную вакансию. Так и получилось с Геннадием Лебедевым. Как вспоминает сам Геннадий: «16 лет назад пришел в компанию. Все начиналось совсем не весело. Пришел мальчик с улицы на собеседование. Мне до сих пор вспоминают и смеются над этим, что меня никто брать не хотел (смеётся). Так как попал случайно, а потом проявил себя и теперь занимаю должность директора дистрибуции».

Сотрудники о компании

— Гена, скажи, что для тебя DEPS?

— Для меня, это половина моей жизни!

Мы задали этот же вопрос и другим сотрудникам. Смотрите что получилось.

Начальник отдела оптических пассивных систем – Блажиевский Юрий.

«Работа в DEPS – это, прежде всего, живое общение. Командировки в большом количестве. Благо жена умница и красавица все понимает. Правда, дети иногда говорят: почему ты пришел домой, а еще не темно?! Привыкли, что я много работаю. Для меня DEPS – это симбиоз, когда работа приносит деньги и удовольствие от общения. Работа реально мне интересна. Каждый день что-то новое. Времени на глупости просто не хватает. Командировки и разлука с родными, только добавляет огня в отношения. Хотя, иногда жена шутит, говоря, что DEPS – это любовница».

Владислав Севрук возглавляет отдел комплексных телекоммуникационных технологий. По сути, бренд-менеджер: «DEPS для меня – это стиль жизни. Мне есть с чем сравнивать. В этой компании – все условия. Компания заботится о сотрудниках. Хочешь спортзал – пожалуйста. Хочешь кафе – пожалуйста. Условия отличные, можно сравнить разве только с условиями в европейской компании».

Здесь все создано для отличного времяпрепровождения не только в плане удобных стульев, столов и техники – здесь все сделано для людей. Сотрудники могут отдохнуть после работы в сауне и окунуться в бассейн. Так сказать, смыть тяжесть рабочего дня. Для желающих немного размяться или полноценно заняться спортом есть огромный спортзал, оборудованный современными спортивными тренажерами – это весьма удобно – не нужно ехать сперва в зал, а потом, сломя голову, лететь на работу в другой конец города.

Здесь ребята охотно проводят немалое количество времени, следя за своей физической формой.

О хобби сотрудников

Так как компания очень большая, то увлечения тоже разнообразные. Есть ребята, которые одинаково легко покоряют как сложные задачи на работе, так и мировые горные вершины. Есть ребята, которые почти каждые выходные собираются и посещают театры, другие культурные заведения.

А есть и те, которые отлично играют в настольный теннис. Кстати, с победителем последнего турнира DEPS по настольному теннису – Нечаем Владимиром, инженером сервисного центра, мы успели познакомиться и пообщаться о его достижениях.

Как оказалось, в ходе прошедшего турнира по настольному теннису, соперникам Владимира (в том числе и генеральному директору DEPS) приходилось не сладко, ведь у него за плечами годы тренировок и звание мастера спорта по настольному теннису!

Жаль, что времени было немного и не мы успели проверить свои навыки. В другой раз обязательно сразимся!

Гордостью компании является футбольная команда DEPS. Игроки постоянно тренируются, а также принимают участие во всевозможных футбольных бизнес-турнирах, показывая отличные результаты и завоевывая призовые места.

В общем, талантов хватает. А разве может быть иначе!? Говорят, пример – заразителен. Ведь даже сам Александр Кулиш просто виртуозно играет на фортепиано.

Можно еще долго рассказывать и про спортивные игры, и про заслуженные кубки отдельно взятых сотрудников в разных направлениях. Но мы предлагаем вам просто посмотреть фотографии ниже.

Как видите, жизнь в DEPS бьет ключом.

О финансовом отделе

Еще одна не публичная, но очень важная персона в компании – финансовый директор Сторожилов Николай, рассказал о жизни своего отдела: «В DEPS я работаю с 2000 года. В работе финансового департамента очень помогают такие отношения как доверие и взаимное уважение, благодаря чему коллектив моего подразделения крепкий и остается практически неизменным.

Мои коллеги не только работают вместе, но и нередко проводят досуг, поддерживая здоровые дружеские отношения вне стен компании. Это очень помогает для достижения совместных результатов».

О подходе к партнёрам

Для достижения успехов в бизнесе ребята активно сотрудничают с поставщиками со всего мира. И ни для кого не является секретом, что порой не всегда бизнес-отношения являются гладкими. Но Дмитрий Князев, руководитель отдела маркетинга, рассказал секрет, благодаря которому DEPS всегда находит подход к партнерам .

«Мы ценим наших производителей, ведь для нас поставщик – это не просто производитель товаров или решений, а в первую очередь единомышленник и бизнес-партнер. Мы стараемся посещать наших зарубежных поставщиков лично по несколько раз в год и выстраивать с ними дружеские отношения, а визиты не ограничиваются только посещениями производственных мощностей, заводов и офисов, а часто сопровождается совместным отдыхом. С некоторыми нашими партнерами мы работаем уже более 15 лет и можем с уверенностью сказать, что стали с ними одной семьей».

В гостях у завскладом

Заглянули мы и на склад. Нам выдали необходимую экипировку, т.к. склад – это место работы с повышенной опасностью. Провели соответствующий инструктаж. И только тогда мы смогли спокойно передвигаться по территории.

Как говорит завскладом Сергей Кулиш: «Если представить фирму как целый организм – то есть голова, есть руки, ноги, печень, есть сердце. Вот мы работаем там, где руки. Руки принимают, руки сортируют, считают. Самая тяжелая работа на складе. Это как работа жены – она всегда есть, но ее никто не видит. Здесь все четко, как в швейцарских часах. Работаю я здесь – 23 года. Практически вся жизнь – это DEPS. Фишка нашей работы – оперативность выполнения заявки клиента. Несмотря на тяжелый труд, мои ребята находят время даже пойти в спортзал и потренироваться. Пусть это и в 6 часов утра, но это дает свой заряд энергии на весь рабочий день».

О корпоративах

Отдельное место в жизни DEPS занимают ежегодные корпоративы. Их всего два в году, но проходят они всегда с максимальным объединением коллектива.

Причем летний корпоратив – в честь дня рождения компании – это всегда семейное событие, ведь на одной площадке собираются все сотрудники вместе с семьями и друзьями. В теплой обстановке знакомятся с семьями коллег, общаются и просто отдыхают. А новогоднее корпоративное мероприятие проходит в духе объединения коллектива.

Эти события навсегда оставляют положительные эмоции у каждого сотрудника. Коллеги продолжают дружить и встречаться семьями, приходят на помощь друг другу и просто проводят время в кругу друзей.

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Александр Кулиш подытожил: «Мы стремимся сделать компанию для всех наших коллег вторым домом. Чтобы каждый чувствовал, что приходя в компанию, он находится среди друзей и живет полноценной насыщенной жизнью, которая выходит далеко за рамки работы».

Весомое архивное фото

Порывшись немного в фотоархивах, мы нашли по-настоящему теплые фотографии. Поначалу ребята не хотели ими делиться. Мол, это ведь наше личное, а не для всеобщего обозрения. Но мы решили, что такое не то что можно, а просто необходимо показывать. Об этом нужно говорить. Так как чем больше будем говорить, тем будет больше шансов, что другие будут поступать также. Мы говорим о благотворительности.

Вместо итогов

В компании DEPS реально работают профи своего дела. Они умудряются не только помогать своим сотрудникам расти внутри компании, но и учат так же других. Мы убедились на личном опыте как это – проходить обучение в DEPS. Говорят, нет предела совершенству. Узнали про основы построения PON-сетей, получили качественные практические навыки во время работы с инструментами и оборудованием. Ребята, огромное спасибо вам за ваше гостеприимство и, конечно же, за новый опыт! Ведь не каждый день предоставляется такая возможность.

Ищите своих знакомых на фотографиях, и делитесь вашими впечатлениями и воспоминаниями в комментариях.

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Впечатления от проведенного дня в компании DEPS тяжело описать двумя словами. Встреча старых друзей как она есть. Сюда хочется приходить снова и снова!